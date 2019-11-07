Разговоры всегда есть. на данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу.

Спорт день за днем

Происшествия Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.

Экономика Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» В марте РБК со ссылкой на источники сообщало, что структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко.

Экономика Иностранным продюсерам возместят затраты на съемки в России В 2019 году из российского бюджета будет выделено 70 миллионов рублей на компенсацию части затрат иностранным продюсерам, которые снимают кино в России.

Политика Макрон перечислил три сценария развития России Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.

Общество Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне На 64-м году жизни скончался правозащитник Сергей Шаров-Делоне, сообщила в Facebook основатель проекта «Русь Сидящая» Ольга Романова.

Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» в Лиге Европы В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе L «Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Политика Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге Украинская делегация попыталась помешать выступлению заместителя главного редактора RT Анны Белкиной на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.

Авто Продажи автомобилей в России продолжили падение В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.

Здоровье Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.