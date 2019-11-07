Футбол
Спорт-ЭкспрессАлексей Миранчук: «Между Европой и „Зенитом“ выберу Европу»
Разговоры всегда есть. на данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Футбол
В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер
Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
Разведывательную деятельность у российских границ за неделю провели 19 летательных аппаратов, сообщает газета «Красная звезда».
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика стала мамой в третий раз
Валерия Гай Германика стала многодетной мамой: ее третий малыш появился на свет накануне.
Политика
Россия даст ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу
Россия знает, как ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу.
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
Космос
Снимки Большого Магеланового облака поразят воображение
NASA опубликовало новые снимки карликовой галактики, известной как Большое Магеланово облако (БМО).
Кино
Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти
Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
В марте РБК со ссылкой на источники сообщало, что структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко.
Футбол
Краснодар — Трабзонспор 3:1
Экономика
Иностранным продюсерам возместят затраты на съемки в России
В 2019 году из российского бюджета будет выделено 70 миллионов рублей на компенсацию части затрат иностранным продюсерам, которые снимают кино в России.
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
Общество
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Здоровье
Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты
Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
Наука
Красноярские ученые синтезировали сверхпроводники нового типа
Политика
Макрон перечислил три сценария развития России
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.
Общество
Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне
На 64-м году жизни скончался правозащитник Сергей Шаров-Делоне, сообщила в Facebook основатель проекта «Русь Сидящая» Ольга Романова.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» в Лиге Европы
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе L «Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Культура
Павел Деревянко рассказал, когда выйдет продолжение сериала «Дылды»
Политика
Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге
Украинская делегация попыталась помешать выступлению заместителя главного редактора RT Анны Белкиной на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили падение
В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов пожертвовал свое имущество жене
Популярный музыкант Андрей Григорьев-Апполонов расстался со своей молодой супругой Марией, которая младше его на 15 лет.
Хоккей
Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Здоровье
Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Политика
Комитет ООН проголосовал против предложенного РФ переноса из Нью-Йорка
"Большинство членов комитета проголосовало против предложения РФ о возможности переноса его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву", - говорится в сообщении.
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.