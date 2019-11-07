Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАлексей Миранчук: «Между Европой и „Зенитом“ выберу Европу»

Разговоры всегда есть. на данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу.
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Алексей Миранчук: «Между Европой и „Зенитом“ выберу Европу»

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