Футбол

Советский спортСоветский спортАлексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу

Между Европой и Зенитом выберу Европу, сказал полузащитник для Sport24.ru. Добавим, что футболист выступает за первую команду столичного клуба с 2013 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 16 млн евро.
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Алексей Миранчук: «Между Европой и „Зенитом“ выберу Европу»

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Ал. Миранчук: в Европу или «Зенит»? В Европу

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Ал. Миранчук: «Между Европой и „Зенитом“ выберу Европу»

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РБКвчера в 13:21

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Газета.Ruвчера в 16:32
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