Между Европой и Зенитом выберу Европу, сказал полузащитник для Sport24.ru. Добавим, что футболист выступает за первую команду столичного клуба с 2013 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 16 млн евро.

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Алексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу

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