Лига чемпионов

Rambler News ServiceRambler News Service«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 6 ноября
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Комсомольская правда
0:48
МИР 24
0:49
Пятый канал
0:27
Москва 24
0:40
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Итальянский футбольный клуб "Ювентус" обыграл московский "Локомотив" в Лиге чемпионов со счетом 2:1. Трансляцию матча, который проходил в Москве, вел телеканал "Матч ТВ". В первом тайме первым забил клуб из Турина, отличился Аарон Ремзи.
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