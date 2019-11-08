Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuАлексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 6 ноября
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
"Наполи" и "Милан" заинтересованы в приобретении полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, передает Calciomercato.it. По информации издания, клубы готовы включиться в борьбу за хавбека сборной России. Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован туринский "Ювентус".
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