"Наполи" и "Милан" заинтересованы в приобретении полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, передает Calciomercato.it. По информации издания, клубы готовы включиться в борьбу за хавбека сборной России. Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован туринский "Ювентус".

Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии

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