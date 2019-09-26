Напомним, футболист получил травму 31 августа в игре с «Ростовом» (1:2) и уже пропустил четыре матча. В этом сезоне Миранчук провел восемь игр, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Матч «Локомотив» – «Зенит» 28 сентября и начнется в 19:00 мск.

Алексей Миранчук может сыграть с «Зенитом»

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