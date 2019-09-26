РПЛ

MetaratingsMetaratingsАлексей Миранчук может сыграть с «Зенитом»

Локомотив — Зенит
28 сентября
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Напомним, футболист получил травму 31 августа в игре с «Ростовом» (1:2) и уже пропустил четыре матча. В этом сезоне Миранчук провел восемь игр, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Матч «Локомотив» – «Зенит» 28 сентября и начнется в 19:00 мск.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Юрий Семин: Вполне возможно, что Алексей Миранчук сможет сыграть с «Зенитом»

Советский спорт09:18

Алексей Миранчук сможет сыграть против «Зенита»

Sport24.ru06:34

Алексей Миранчук почти восстановился после травмы и может сыграть с «Зенитом»

Чемпионат08:18

Алексей Миранчук сможет сыграть против «Зенита»

Спорт день за днем07:42

Семин подтвердил, что Алексей Миранчук может сыграть против «Зенита»

Sportbox.RU08:41

Источник: Алексей Миранчук сможет сыграть против «Зенита»

Матч ТВ06:51

Алексей Миранчук почти восстановился от травмы и может сыграть с «Зенитом»

Sports.ru08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 20:00, Вашингтон
Космос

NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST

N+1 вчера в 07:05
Киберспорт

Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября

Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
Игромания.ру 13:38
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК вчера в 02:44
Кино

Названа дата премьеры документального фильма о Децле

Клопс 15:02
Космос

Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 вчера в 11:01
Политика

Путин на встрече с Мадуро не поднимал тему кредитов Венесуэле

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро не поднимал тему предоставления кредитов Каракасу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:33
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Политика

Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС

Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Общество

В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах

МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Кино

«Дылду» Балагова выдвинули на «Оскар»

Национальная служба новостей 24 сентября в 13:42
Здоровье

На строительство онкоцентра в Краснодаре выделят почти 15 млрд рублей

Кубань 24 вчера в 09:57
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве

В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
РБК 16:57
Происшествия

Адвокат Кокорина найден мертвым

Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Политика

Трамп назвал лучшим свидетельством его невиновности слова Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что слова главы Украины Владимира Зеленского являются лучшим доказательством его невиновности.
Газета.Ru 19:51
Экономика

Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Кино

Звёзды «Парка Юрского периода» сыграют в новом фильме о динозаврах

На прошлой неделе одна из старейших голливудских студий Universal опубликовала на своём канале в YouTube короткометражный фильм по «Миру Юрского периода».
Профиль 07:38
Здоровье

Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях

В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru 03:51
Политика

В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском 14:19
Армия и оружие

Лавров: Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР партию оружия

"С ведома комитета Совета Безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце", — сказал министр.
Вести.Ru 17:40
Политика

Стало известно о тайном толстом телефоне Путина

Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru 11:59
Армия и оружие

Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии

Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.
RT на русском 13:08
Происшествия

Летевший в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске из-за неполадок

Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани Анастасию Хаустову.
РБК 19:00
Политика

В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Автоспорт

Даниил Квят: «В „Ред Булл“ было бы больше шансов»

Ранее советник компании «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Квят следующий сезон проведет в «Торо Россо».
Спорт-Экспресс 02:41
Авто

Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости

Электрический суперкар GXE, построенный на базе Chevrolet Corvette компанией Genovation, побил собственный рекорд скорости 2017 года.
Motor 11:17
Происшествия

Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством

55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Общество

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Финансы

Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Футбол

Зоран Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате в России»

Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за «Партизан», шутливо сказал, что скучает по зарплате в России.
Sports.ru 17:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное