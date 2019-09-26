Напомним, футболист получил травму 31 августа в игре с «Ростовом» (1:2) и уже пропустил четыре матча. В этом сезоне Миранчук провел восемь игр, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Матч «Локомотив» – «Зенит» 28 сентября и начнется в 19:00 мск.

Алексей Миранчук может сыграть с «Зенитом»

Спорт день за днем

Киберспорт Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.

Экономика Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.

Космос Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.

Политика Путин на встрече с Мадуро не поднимал тему кредитов Венесуэле Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро не поднимал тему предоставления кредитов Каракасу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Политика Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.

Общество В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.

Происшествия Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Происшествия Адвокат Кокорина найден мертвым Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.

Политика Трамп назвал лучшим свидетельством его невиновности слова Зеленского Американский лидер Дональд Трамп заявил, что слова главы Украины Владимира Зеленского являются лучшим доказательством его невиновности.

Экономика Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.

Происшествия В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".

Кино Звёзды «Парка Юрского периода» сыграют в новом фильме о динозаврах На прошлой неделе одна из старейших голливудских студий Universal опубликовала на своём канале в YouTube короткометражный фильм по «Миру Юрского периода».

Здоровье Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.

Политика В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.

Армия и оружие Лавров: Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР партию оружия "С ведома комитета Совета Безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце", — сказал министр.

Политика Стало известно о тайном толстом телефоне Путина Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.

Армия и оружие Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.

Происшествия Летевший в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске из-за неполадок Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани Анастасию Хаустову.

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.

Авто Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости Электрический суперкар GXE, построенный на базе Chevrolet Corvette компанией Genovation, побил собственный рекорд скорости 2017 года.

Происшествия Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством 55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.

Общество МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.