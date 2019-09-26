РПЛ
MetaratingsАлексей Миранчук может сыграть с «Зенитом»
Напомним, футболист получил травму 31 августа в игре с «Ростовом» (1:2) и уже пропустил четыре матча. В этом сезоне Миранчук провел восемь игр, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Матч «Локомотив» – «Зенит» 28 сентября и начнется в 19:00 мск.
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Задержаны восемь подозреваемых в убийстве подмосковного депутата
Сотрудники МВД и Следственного комитета России задержали восьмерых мужчин, подозреваемых в убийстве депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов её семьи в 2012 году.
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Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
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Адвокат Кокорина найден мертвым
Представлявшая интересы Александра Протасовицкого адвокат Татьяна Прилипко написала на своей станице в социальной сети Facebook о том, что адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Юрий Ромашов был найден мертвым.
ФедералПресс 02:16
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Армия и оружие
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Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
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Происшествия
Житель Украины пытался попасть в Крым по паспорту приятеля
Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, на гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ -незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.
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Росстандарт: Качество топлива не соответствует нормам на 8,8% АЗС
Качество топлива не соответствует стандартам на 8,8 процента проверенных заправок.
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Воспримется с воодушевлением: возобновление авиасообщения с Грузией
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Подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области признала вину
Подозреваемая в жестоком убийстве ребёнка в городе Заводоуковске Тюменской области 23-летняя девушка признала вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.
RT на русском 07:39
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
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Суд арестовал генерал-майора МВД Мельникова
Басманный суд Москвы арестовал первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУООП) МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в попытке мошенничества.
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Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
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Китаянка открыла аварийный выход самолета, чтобы проветрить салон
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Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Lenta.ru вчера в 22:44