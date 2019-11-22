Футбол

ProstoProSportProstoProSportАлексей Миранчук попал на обложку Tuttosport

На обложке известной итальянской газеты Tuttosport оказался футболист «Локомотива» Алексей Миранчук, в приобретении которого заинтересован туринский «Ювентус». В новости говорится, что россиянин сможет продолжить карьеру в Италии.
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