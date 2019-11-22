Футбол
ProstoProSportАлексей Миранчук попал на обложку Tuttosport
На обложке известной итальянской газеты Tuttosport оказался футболист «Локомотива» Алексей Миранчук, в приобретении которого заинтересован туринский «Ювентус». В новости говорится, что россиянин сможет продолжить карьеру в Италии.
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Политика
Газопровод «Северный поток-2» запустят в середине 2020 года
Запуск в работу газопроводной магистрали «Северный поток-2» состоится в середине 2020 года.
Общество
Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей
Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Армия и оружие
Путин потребовал больше нового оружия
Авто
Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены
Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Фигурное катание
Российская фигуристка установила мировой рекорд на Гран-при Японии
Короткая программа у спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро завершилась победой 16-летней россиянки Алены Косторной.
Политика
Песков: расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным
Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.
Происшествия
Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова
Армия и оружие
Российская армия перевооружилась на «Искандеры»
Сухопутные войска Вооруженных Сил Российской Федерации завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
Политика
Премьер Маврикия назвал Лондон «колониальным оккупантом»
Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот заявил, что Великобритания является «незаконным колониальным оккупантом», так как не возвращает стране архипелаг Чагос, на исполнение этого обязательства Генасамблея ООН дала Великобритании полгода, которые уже истекли.
Происшествия
Следствие ходатайствует об аресте Николая Цхадая
Следствие ходатайствует об аресте Николая Цхадая.
Политика
Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
Общество
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Общество
Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Позже было принято решение отложить вступление в силу новых правил медосмотра для водителей.
Футбол
Моуринью решил стать для игроков «Тоттенхэма» отцом, другом и девушкой
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью провел первую встречу с футболистами команды. Об этом сообщает Sport Witness.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Футбол
Определились пары стыковых матчей квалификации ЕВРО-2020
Стали известны пары стыковых матчей за право выступить на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Космос
В России построят частную ракету на перекиси водорода
Поскольку разработка Laros подразумевает многократное использование первой ступени, то на посадке у перекисных двигателей создатели ракеты планируют использовать облегчённый режим работы — только на разложении перекиси — для безопасной и надёжной посадки.
Экономика
Работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии
С 1 августа 2020 года работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии.
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Авто
Новый седан Nissan Sentra похвастался мотором и подвеской
Единственная силовая установка для новой Nissan Sentra в форме 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 149 л.с и 197 Нм крутящего момента предлагает на 20% больше мощности и на 16% больше крутящего момента, чем предыдущий 1,8-литровый двигатель старого поколения.
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Армия и оружие
Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию
Удалось предотвратить массовый исход боевиков из Сирии в Россию, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания СБ России.
Происшествия
Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест
Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Футбол
Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Общество
Шоу Victoria’s Secret официально отменили
В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
Здоровье
Некоторые россияне смогут проходить дистанционный медосмотр
Минздрав предложил ввести в законодательство новый правовой институт – медицинский дистанционный контроль состояния здоровья некоторых категорий работников.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.