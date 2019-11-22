Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUАлексей Миранчук попал на обложку итальянской газеты Tuttosport

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук появился на обложке нового выпуска итальянской газеты Tuttosport. По информации издания, стоимость 24-летнего российского хавбека, который, по слухам, может перейти в «Ювентус», составляет 20 миллионов евро.
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Алексей Миранчук на обложке Tuttosport. «Ювентус» хочет купить россиянина

Спорт-Экспресс03:47

Алексей Миранчук попал на обложку Tuttosport. Сообщалось, что он может перейти в «Ювентус»

Sports.ru04:16

В Италии назвали стоимость Алексея Миранчука, который может перейти в «Ювентус»

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Алексей Миранчук попал на обложку популярной итальянской газеты Tuttosport

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Алексей Миранчук попал на обложку итальянской газеты Tuttosport

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Алексей Миранчук попал на первую полосу Tuttosport

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"Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.
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Согласно ранее опубликованному приказу, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.
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Объявлена дата большой пресс-конференции Путина

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Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

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Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" прошел 21 ноября, по итогам сбора заявок на Московской бирже на пакет в 850,59 млн акций холдинга (3,59%) "Газпром газораспределение" получило 479 заявок на общую сумму 237,75 млрд рублей.
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Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
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В Кремле назвали шокирующими кадры казни в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
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На втором Московском центральном диаметре произошел сбой

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Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Российская газета вчера в 17:28
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Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии

В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии.
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В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
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Федеральная служба безопасности задержала в Дагестане преступную группу, которая занималась махинациями при торговле изделиями из золота и серебра, сообщается на сайте ведомства.
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Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.
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Предприниматель Олег Тиньков заявил в своем Instagram, что Сбербанк копирует идеи Тинькофф Банка.
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«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Евгения Целикова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
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В субботу в здании Олимпийского комитета России соберется президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает официальный сайт организации.
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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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