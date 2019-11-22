Футбол
RT на русскомАлексей Миранчук попал на обложку известного итальянского издания
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук попал на обложку известной итальянской газеты Tuttosport. Обложка опубликована на сайте издания. Недавно в СМИ появилась информация, что Миранчук по окончании сезона перейдёт в туринский «Ювентус».
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С «Тамбовом» было неплохо. Но в «Ювентусе» Миранчуку придется усадить на лавку Дибалу или Рэмси
Спорт-Экспрессвчера в 14:45
В Италии назвали стоимость Алексея Миранчука, который может перейти в «Ювентус»
Sport24.ruвчера в 03:59
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Общество
Утверждена антитабачная концепция до 2035 года
Концепцию госполитики противодействия потреблению табака и иной содержащей никотин продукции в России до 2035 года и дальнейшую перспективу утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
Foreign Affairs (США): как положить конец войне на Украине (Foreign Affairs)
9 декабря президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу на высшем уровне со своими коллегами из Украины, России и Германии, чтобы положить конец этой войне.
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Экономика
Эксперты сообщили о резком сокращении случаев подделки карт
Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».
Политика
Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
Политика
В Японии открывается двухдневная встреча глав МИД G20
Двухдневная программа заседания министров иностранных дел Группы двадцати начинается в пятницу в японском городе Нагоя (префектура Айти) рядом двусторонних встреч, а также торжественным ужином по случаю открытия мероприятия.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Космос
«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил об обнаружении сближающегося с Землей ранее неизвестного малого астероида, сопоставимого по размеру с Челябинским метеоритом.
Кино
Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном
Футбол
Приставы арестовали имущество «Анжи» из-за долгов
Производство было открыто из-за долгов клуба по налогам, превысивших 50 млн руб. Приставы наложили арест на автомобили и автобусы, принадлежащие "Анжи".
Происшествия
В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото с актрисой в Instagram
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Футбол
«Оренбург» и «Ахмат» объявили составы на матч РПЛ
Встреча 17-го тура РПЛ пройдет на стадионе «Газовик» и стартует в 11.30 мск, а главным арбитром поединка выступит Алексей Еськов (Москва).
Спорт
Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
Фигурное катание
Мишина и Галлямов завоевали бронзу в парах на этапе Гран-при в Японии
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу в соревнованиях спортивных пар на последнем этапе Гран-при в Японии.
Космос
Китай успешно вывел на орбиту два навигационных спутника
Китай успешно вывел на околоземную орбиту два новых навигационных спутника Beidou-3 при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3B".
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Авто
Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Происшествия
Экс-главу Чехова заключили под домашний арест по делу о мошенничестве
Политика
ФСБ показала украинские корабли в момент передачи
Футбол
Дортмундская «Боруссия» с трудом добыла ничью в матче с аутсайдером
После первого тайма все были в шоке, так как «Падерборн», занимающий последнее место в чемпионате, выигрывал у одного из лидеров со счётом 0:3. До матча, букмекеры принимали ставки на победу гостей, исходя из коэффициента 9,5. Полузащитник гостей Штрели Мамба сделал дубль.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.