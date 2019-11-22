Футбол
RT на русскомАлексей Миранчук попал на обложку известного итальянского издания
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук попал на обложку известной итальянской газеты Tuttosport. Обложка опубликована на сайте издания. Недавно в СМИ появилась информация, что Миранчук по окончании сезона перейдёт в туринский «Ювентус».
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С «Тамбовом» было неплохо. Но в «Ювентусе» Миранчуку придется усадить на лавку Дибалу или Рэмси
Спорт-Экспрессвчера в 14:45
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Футбол
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Мэр пострадавшего от летнего наводнения города Тулуна в Иркутской области Юрий Карих попал вечером в субботу в дорожную аварию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
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При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
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Медведев пообещал сохранить советские акты о льготах и правах
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Пятую фундаментальную силу вселенной открыли венгерские физики
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В Крыму возобновили паромное сообщение с Турцией
Между Крымом и Турцией возобновлено грузовое паромное сообщение, о чем сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.
Политика
Помпео пообещал усилить санкции против Ирана
США введут новые санкции против Ирана из-за реакции властей на протесты.
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Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
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Росавтодор одобрил строительство моста через реку Лена
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В Киеве во время проведения марша трансгендеров «Транс-марш 2019» представители радикальных организаций пытались прорвать кордон полиции, отделявший их от участников марша.
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Китай и Япония избавились от гособлигаций США
Япония, которая последние несколько лет является самым крупным кредитором США, приняла решение избавиться от американских государственных облигаций на общую сумму 30 млрд долларов.
Общество
Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море
В месте аварии танкера «Делфи» неподалеку от Одессы зафиксировано серьезное загрязнение воды.
Политика
Назначены новые заместители секретаря генсовета «Единой России»
Депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов стали новыми заместителями секретаря генерального совета «Единой России».
Экономика
В Госдуме заявили о начале мирового экономического кризиса
Мировую экономику в ближайшем будущем ожидает тяжелейший финансовый кризис, даже тяжелее, чем был в 200 году, а факторы роста экономики в России не обсуждаются должным образом.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
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