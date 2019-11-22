Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук попал на обложку известной итальянской газеты Tuttosport. Обложка опубликована на сайте издания. Недавно в СМИ появилась информация, что Миранчук по окончании сезона перейдёт в туринский «Ювентус».

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