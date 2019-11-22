Футбол

RT на русскомRT на русскомАлексей Миранчук попал на обложку известного итальянского издания

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук попал на обложку известной итальянской газеты Tuttosport. Обложка опубликована на сайте издания. Недавно в СМИ появилась информация, что Миранчук по окончании сезона перейдёт в туринский «Ювентус».
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