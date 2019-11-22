Футбол
MetaratingsАлексей Миранчук попал на первую полосу Tuttosport
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С «Тамбовом» было неплохо. Но в «Ювентусе» Миранчуку придется усадить на лавку Дибалу или Рэмси
Спорт-Экспрессвчера в 14:45
В Италии назвали стоимость Алексея Миранчука, который может перейти в «Ювентус»
Sport24.ruвчера в 03:59
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Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Хоккей
«Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттавы» в матче НХЛ
RT на русском вчера в 23:31
Культура
Александр Панайотов станет конкурентом Бузовой на «Евровидении-2020»
Слово и Дело вчера в 02:42
Космос
«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
РИА Новости вчера в 14:03
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
Коммерсантъ 21 ноября в 14:21
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Коммерсантъ вчера в 13:38
Авто
На рынке появился Haval H9 для экстремального бездорожья
Как пишет издание "Njcar.ru", компания Great Wall начала продажи новой модификации внедорожника Haval H9 Special Edition, которая предназначена для радикального бездорожья.
Тарантас Ньюс вчера в 03:08
Политика
Москва передала Токио список озабоченностей из-за альянса Японии и США
Москва передала Токио перечень своих озабоченностей, связанных с безопасностью России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США.
Вечерняя Москва вчера в 23:36
Фигурное катание
Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на Гран-при Японии
Российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в танцах на льду на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
РИА Новости 00:03
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Начало поставок США сжиженного природного газа (СПГ) на Украину связано с желанием Вашингтона заработать.
РБК вчера в 21:45
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
РИА Новости вчера в 18:45
Космос
Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании
Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытательном полигоне в штате Техас, сообщает сайт NASASpaceFlight.
Дождь 21 ноября в 04:51
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
РБК 21 ноября в 22:00
Общество
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
Госдума приняла закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, запрещающий продажу смартфонов, компьютеров, смарт-телевизоров и других гаджетов, признанных "технически сложными", если на них отсутствует предустановленное российское программное обеспечение.
Газета.Ru 21 ноября в 07:59
Спорт
World Athletics может полностью исключить ВФЛА из организации
Советский спорт вчера в 14:13
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 21 ноября в 11:26
Общество
Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 11:28
Политика
Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами
Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.
Lenta.ru вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Общество
Замгенпрокурора назвал ошибкой новые правила медосмотра для водителей
Первый заместитель генпрокурора Александр Букман назвал ошибкой указ Минздрава о введении обязательных проверок на наркотики для получения водительских прав, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:54
Футбол
Виллаш-Боаш – о назначении Моуринью: это удивительный союз
Бывший менеджер «Тоттенхэм Хотспур» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о назначении на пост главного тренера «шпор» Жозе Моуринью.
Чемпионат 00:29
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин сообщил о возвращении рака
Суть событий 00:23
Политика
Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Интерфакс вчера в 04:35
Политика
Foreign Affairs (США): как положить конец войне на Украине (Foreign Affairs)
9 декабря президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу на высшем уровне со своими коллегами из Украины, России и Германии, чтобы положить конец этой войне.
ИноСМИ 00:31
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
РИА Новости вчера в 20:06
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Вести.Ru вчера в 19:11