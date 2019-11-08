«Ювентус» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком. По информации источника, ссылающегося на Tuttosport, за российским хавбеком лично следит спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.

Армия и оружие Главы ДНР и ЛНР не хотят присутствия полиции Украины в зоне разведения Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал слова Тейлора «вопиющей некомпетентностью и перекручиванием текста Рамочного решения о разведении сил и средств».

Игры Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5 Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Космос Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.

Происшествия Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.

Политика Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.

Политика Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.

Политика Комитет ООН отклонил предложение России перенести его работу из США Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению отклонил предложение России рассмотреть возможность переноса его работы из США в случае, если не будут решены визовые проблемы российских делегатов.

Гаджеты 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11 15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.

Политика Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.

Авто Электрический кроссовер Ford Mustang замечен на тестах Обновленный электрический кроссовер американского производства Ford Mustang проходит тестовые испытания на популярной гоночной трассе.

Транспорт На поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов На поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по мосту через Керченский пролив в Крым, продали 3,4 тыс. билетов.

Политика Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Финансы Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.

Футбол Игорь Дивеев: «ЦСКА заслуживал победу над „Ференцварошем“» Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о матче 4-го тура Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0). — Не реализовали свои моменты, которые были во втором тайме, хотя и в первом была пара моментов.

Шоу-бизнес Волочкова порекомендовала людям привести свои телеса в порядок Балерина предстала на фото в купальнике. В обращении к читателям в Инстаграм она посоветовала следить за собой и не советовать как ей жить.

Общество Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами 2019 года Наиболее употребляемыми в 2019 году в русскоязычных медиа словами стали «пожар» и «протест», следует из результатов исследования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, выдержки из которого приводит ТАСС.

Политика Совфед предложил штрафовать блогеров по закону об иноагентах Совет Федерации предложил разрешить признавать иностранными агентами физических лиц, владеющих интернет-ресурсами и распространяющих информацию для неограниченного круга людей.

Технологии Android-приложение ai.type собирало данные пользователей Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.

Общество Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.

Общество Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".

Здоровье Врач развенчала популярный способ лечения ротавируса Медик Ольга Саакян в комментарии сайту aif.ru призвала отказаться от этого способа.

Футбол Гвардиола назвал «Ливерпуль» лучшим клубом мира Хосеп Гвардиола отметил, что считает "Ливерпуль" сильнейшим клубом мира. У Клоппа все получается в Англии, его влияние в клубе очень велико.

Общество В работе «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой Клиенты «Сбербанка» в пятницу, 8 ноября, сообщают о сбоях в работе онлайн-сервиса банка.