Алексей Миранчук повторил достижение Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом»

Политика Иран возобновил обогащение урана в Фордо Как писал сайт kp.ru, во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 6 ноября страа приступит к обогащению урана на подземном объекте в Фордо и запустит запрещенную ядерной сделкой центрифугу.

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Общество МВД собирается блокировать сотовую связь в колониях и тюрьмах Договорно-правовое управление и главное управление МВД по противодействию экстремизму совместно с Минкомсвязью разработают поправки в законодательство, запрещающие операторам сотовой связи пропускать голосовой трафик от звонящего без идентификационных данных (номер, идентификатор Skype и т.п.).

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Общество Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.

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Политика Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.

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Авто Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.

Политика В США призывают признать Крым российским Бывший сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад призвал признать Крым частью Российской Федерации.