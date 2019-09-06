Футбол

ЧемпионатЧемпионатАл. Миранчук пропустит три недели из-за травмы

Первые три дня после игры с «Ростовом» Алексей проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего было сделано МРТ, по результатам которого определили точные сроки восстановления – Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы.
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Ал. Миранчук пропустит три недели из-за травмы

Чемпионат07:03

Стало известно, сколько пропустит Миранчук после травмы

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Sportbox.RU07:24

Футболист сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы

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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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