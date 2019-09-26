Как стало известно Sport24, полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сможет принять участие в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита». Футболист получил повреждение 31 августа во встрече с «Ростовом» (1:2). Сообщалось, что на его восстановление понадобится около трех недель.

Происшествия Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУСК по региону.

Политика Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.

Политика В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Экономика Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК В 2019 году сумма была меньше — 7,1 млрд руб. Четыре других канала первого мультиплекса — входящие в ВГТРК "Россия 1", "Россия 24" и "Россия К", а также Общественное телевидение России — получают из бюджета средства сразу и на распространение сигнала и на производство и закупки контента.

Кино Путин поздравил Басилашвили с юбилеем Президент России Владимир Путин направил телеграмму актёру театра и кино, народному артисту СССР Олегу Басилашвили, в которой поздравил его с 85-летним юбилеем.

Недвижимость Аналитики сравнили выгоду при ипотеке и аренде в крупнейших городах Шесть лет назад ситуация была обратной — в большинстве крупных городов предпочтительнее был съем жилья.

Общество Россиянам запретят курить на балконах Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Политика Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Кино Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.

Политика В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикация расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — внутреннее дело двух стран.

Политика Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу России Отказ Белоруссии разместить на своей территории российскую военную базу является, конечно, неприятным эпизодом, но надо понимать, что Минск является союзником Москвы на все 100%.

Футбол Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы» Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.

Здоровье Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.

Происшествия СК завёл дело по факту похищения граждан России в Гвинейском заливе Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту нападения на грузовое судно Marmalaita в Гвинейском заливе, сообщает Nation News со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Общество Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Политика Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Политика Журналист «Известий» лишился работы после статьи с критикой Шойгу После инцидента с публикацией и удалением статьи про министра обороны России Сергея Шойгу штатный военный обозреватель «Известий» Илья Крамнк лишился работы.