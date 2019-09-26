РПЛ

Sport24.ruSport24.ruАлексей Миранчук сможет сыграть против «Зенита»

Локомотив — Зенит
28 сентября
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Как стало известно Sport24, полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сможет принять участие в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита». Футболист получил повреждение 31 августа во встрече с «Ростовом» (1:2). Сообщалось, что на его восстановление понадобится около трех недель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Юрий Семин: Вполне возможно, что Алексей Миранчук сможет сыграть с «Зенитом»

Советский спорт09:18

Алексей Миранчук почти восстановился после травмы и может сыграть с «Зенитом»

Чемпионат08:18

Алексей Миранчук сможет сыграть против «Зенита»

Sport24.ru06:34

Семин подтвердил, что Алексей Миранчук может сыграть против «Зенита»

Sportbox.RU08:41

СМИ: Алексей Миранчук будет готов сыграть с «Зенитом»

RT на русском07:36

Источник: Алексей Миранчук сможет сыграть против «Зенита»

Матч ТВ06:51

Алексей Миранчук сможет сыграть против «Зенита»

Спорт день за днем07:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:56, Вашингтон
Происшествия

СМИ сообщили о трех пострадавших при стрельбе в общежитии в Москве

В общежитии на территории района Чертаново произошла стрельба, пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 16:41
Гаджеты

Google представила Android 10 для слабых смартфонов

В начале сентября компания Google выпустила финальную версию Android 10 для смартфонов.
Игромания.ру вчера в 16:54
Хоккей

Александр Кожевников ответил Илье Ежову на громкое интервью о России

Ответить Илье Ежову решил один из главных хоккейных экспертов страны, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, известный своей прямотой, а порой и жёсткостью.
Чемпионат 15:35
Энергетика

Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 05:58
Политика

США ввели санкции против Рауля Кастро

США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Экономика

Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Футбол

Экс-игрок ЦСКА больше всего скучает по российским зарплатам

Газета.Ru 16:43
Экономика

Минфин готовит масштабное сокращение государственных служащих

Первым заместителем министра финансов Российской Федерации Татьяной Нестеренко было сделано заявление о том, что со следующего года в Российской Федерации начнет действовать реформа в области государственного управления, которая повлечет за собой сокращение числа государственных служащих и увеличение зарплаты служащих, которые не потеряют свои места.
Южный Федеральный 23 сентября в 23:27
Происшествия

Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло

Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Происшествия

Задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области

RT на русском вчера в 08:30
Здоровье

Врачи дефицитных для региона специальностей получат по 1 млн рублей

Предложенную руководителем региона выплату в размере одного миллиона рублей будут получать врачи дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением.
KurskTV.ru 05:13
Экономика

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM вчера в 05:01
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Культура

В Петербурге к 2024 году появится новый инновационный цирк

Росгосцирк собирается до 2024 года построить два новых цирка в Москве и Петербурге, передаёт «Интерфакс».
78.ru 11:44
Политика

Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС

Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Общество

Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei

Роскомнадзор завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.
RT на русском 11:37
Политика

Посол РФ в США прокомментировал новые антироссийские санкции

По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, российско-американский диалог по Сирии продвигается, и в этих условиях ему непонятны принятые США санкции против России.
Московский Комсомолец 16:25
Политика

В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским

Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru 10:23
Общество

В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах

МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Политика

Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Культура

Полиглот Дмитрий Петров разработал курс по изучению языка «за 8 часов»

Первая серия специального проекта по изучению татарского языка появилась на YouTube.
Ореанда-Новости 11:15
Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика

Зеленский оправдался за критику Макрона и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о причинах своих критических высказываний в адрес коллег во время телефонной беседы с главой США Дональдом Трампом.
Вечерняя Москва вчера в 21:16
Армия и оружие

В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»

Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело вчера в 06:02
Происшествия

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Известия 15:05
Политика

В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском 14:19
Происшествия

Адвокат Кокорина найден мертвым

Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Политика

В Польше рассказали, что уберегло страну от нехватки газа

Ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal уберегло Польшу от нехватки газа, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в ходе Всепольского экономического форума.
ПРАЙМ 09:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное