РПЛ
Sport24.ruАлексей Миранчук сможет сыграть против «Зенита»
Как стало известно Sport24, полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сможет принять участие в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита». Футболист получил повреждение 31 августа во встрече с «Ростовом» (1:2). Сообщалось, что на его восстановление понадобится около трех недель.
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