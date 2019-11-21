Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус". Клубы достигли договоренности о трансфере футболиста. Как сообщает Чемпионат.com, 24-летний полузащитник станет игроком "Ювентуса" после чемпионата Европы.

Спорт Глава ВФЛА временно отстранен из-за «допингового» дела Лысенко Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Общество Глава Минздрава уволила директора Центра наркологии имени Сербского Министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новые правила медосмотра российских водителей.

Политика Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.

Транспорт Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).

Происшествия ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.

Политика Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией В российском МИДе в ответ на сообщения о "шпионском скандале", разразившемся в Сербии в последние несколько дней, заявили, что это провокация, отметив, что к подобного рода "интересным сюжетам" дипломаты уже привыкли, так как они появляются каждый раз незадолго до встреч на высшем уровне.

Происшествия Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк пошла на поправку после удаления опухоли Знахарь Александр Семёнович из передачи «Новые русские сенсации» на канале НТВ, напророчил Заворотнюк ещё три недели болезни, после чего, по словам целителя, к Анастасии начнут возвращаться силы, организм пойдёт на поправку.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.