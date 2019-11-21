Футбол
Вести.RuАлексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус". Клубы достигли договоренности о трансфере футболиста. Как сообщает Чемпионат.com, 24-летний полузащитник станет игроком "Ювентуса" после чемпионата Европы.
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Спорт
Глава ВФЛА временно отстранен из-за «допингового» дела Лысенко
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Происшествия
В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы
В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Общество
Глава Минздрава уволила директора Центра наркологии имени Сербского
Министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новые правила медосмотра российских водителей.
Политика
В МИД РФ прокомментировали «пропажу» унитазов с украинских кораблей
Официальный представитель МИД заявила на брифинге, что не понимает, как между собой связаны боеспособность украинских военных судов и наличие там сантехники.
Политика
Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Происшествия
ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования
В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Политика
Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией
В российском МИДе в ответ на сообщения о "шпионском скандале", разразившемся в Сербии в последние несколько дней, заявили, что это провокация, отметив, что к подобного рода "интересным сюжетам" дипломаты уже привыкли, так как они появляются каждый раз незадолго до встреч на высшем уровне.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов.
Происшествия
Ректор одного из ведущих медицинских вузов России задержана в Твери
Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк пошла на поправку после удаления опухоли
Знахарь Александр Семёнович из передачи «Новые русские сенсации» на канале НТВ, напророчил Заворотнюк ещё три недели болезни, после чего, по словам целителя, к Анастасии начнут возвращаться силы, организм пойдёт на поправку.
Экономика
«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей
Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
Армия и оружие
Подводный крейсер «Князь Владимир» завершил комплекс госиспытаний
Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" завершил ряд государственных испытаний.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Происшествия
В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники
Источник DonDay.ru утверждает, речь идет о следователе, а в заложниках оказался еще и ребенок, но через какое-то время был отпущен.
Политика
Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Наука
Истинные кристаллы времени описали российские физики
Физики из российского Университета ИТМО смогли разработать теоретическую модель, в которой истинные кристаллы времени представимы, и описали её в статье для Physical Review Letters.
Экономика
Сбербанк назвал новые ставки по ипотеке
О снижении ставок по ипотеке сообщили 21 ноября в пресс-службе Сбербанка.
Финансы
Перед Новым годом рубль могут отправить в «красную зону»
Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", специально для "Российской газеты": - В ноябре рубль взял передышку в росте.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.