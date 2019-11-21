Лига чемпионов
Вести.RuАлексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус". Клубы достигли договоренности о трансфере футболиста. Как сообщает Чемпионат.com, 24-летний полузащитник станет игроком "Ювентуса" после чемпионата Европы.
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Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
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Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
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За месяц до премьеры первого сезона «Ведьмака», которая состоится 20 декабря, авторы сериала и стриминговый сервис Netflix представили новый постер шоу.
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Как сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, ведомство отложило вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей.
Общество
Посадившие самолет А321 на поле пилоты получат звезды Героев в Кремле
Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие в августе самолет A321 на кукурузное поле в Подмосковье, будут награждены в Кремле звездами Героев России.
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Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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Политика
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В МИД России заявили, что угрозы США о применении санкций в отношении Египта из-за покупки российских истребителей Су-35 - пример агрессивного поведения.
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Оптимизм вернулся на Уолл-Стрит. Почему американские акции пошли вверх
Лю Хэ выразил оптимизм по поводу первого торгового соглашения, пишет Bloomberg.
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Министр культуры Владимир Мединский не исключает возможность переноса премьер иностранных фильмов во время новогодних праздников, если они будут мешать выходу отечественных картин, передает ТАСС.
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Украина, как капризная невестушка, продолжает выкрутасы даже после того, как корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вернули ей из Крыма.
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о заработках в своем виде спорта.
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Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
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ЦСКА подтвердил переход Марио Кемпе. Контракт рассчитан на два сезона
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Медсправка для водительского удостоверения подорожает
Чтобы получить медицинскую справку, теперь необходимо всем поголовно сдавать на анализ мочу и кровь.
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Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.
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Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.