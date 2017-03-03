Общество
ForbesАлексей Мордашов сделал своих сыновей миллиардерами
В июне стало известно, что дети Мордашова от второго брака — 19-летний Кирилл и 18-летний Никита — получили от отца доли в принадлежащем ему пакете акций европейского туроператора TUI, а в среду в проспекте к размещению еврооблигаций золотодобытчик Nordgold сообщил, что братья стали и его акционерами.
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с чего всё началось
С первой женой Еленой Митюковой владелец "Северстали" развелся в 1996 году, когда сыну Илье было десять лет. Мордашов с ним давно не общается. От второй жены, тоже Елены, у него два сына — Кирилл и Никита, им Мордашов передаст 65% акций золотодобывающей компании Nordgold.Forbesвчера в 11:04
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Forbes: сыновья Мордашова стали миллиардерами после передачи им контроля над Nordgold и TUI
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