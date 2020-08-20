Алексей Навальный без сознания госпитализирован в Омске
Как сообщает пресс-атташе политика, сейчас Навальный находится в реанимации. Сегодня рано утром во время перелета из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо. Самолет был вынужден экстренно приземлиться в Омске, политика госпитализировали без сознания.В источнике
С чего всё началось
Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в твиттере
, что самолет, на котором он летел из Томска в Москву экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия блогера.
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