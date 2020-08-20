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Properm.ru
Properm.ru

Алексей Навальный без сознания госпитализирован в Омске

Как сообщает пресс-атташе политика, сейчас Навальный находится в реанимации. Сегодня рано утром во время перелета из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо. Самолет был вынужден экстренно приземлиться в Омске, политика госпитализировали без сознания.В источнике
С чего всё началось
Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в твиттере
, что самолет, на котором он летел из Томска в Москву экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия блогера.
РИА Новости02:42
Подробнее о событии
РИА СуперОмск

Состояние Навального не улучшилось – омский Минздрав

РИА СуперОмск07:47
Эхо Москвы

Врачи больницы в Омске, куда сегодня был экстренно доставлен Навальный утверждают, что пока не определили диагноз

Эхо Москвы03:31
ТАСС

Омские власти подтвердили факт госпитализации Навального

ТАСС01:10
Коммерческие Вести

Появилась противоречивая информация об обстоятельствах, после которых НАВАЛЬНЫЙ оказался в реанимации

Коммерческие Вести02:17
Тайга.инфо

Где могли отравить Алексея Навального

Тайга.инфо02:36
НГС55

Минздрав прокомментировал госпитализацию Алексея Навального в Омске

НГС5500:59
РИА Новости

Очевидец рассказал подробности инцидента с госпитализацией Навального

РИА Новости02:42

Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

"В целом по стране с начала года сегмент квартир до 32 кв. м (студии и однокомнатные квартиры) на вторичном рынке показал прирост 13,2%. Сейчас такая квартира оценивается в среднем в 1,9 млн рублей", - говорится в материалах.
ТАСС03:40
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Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUM05:02
24

Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о детях Алины Кабаевой

Не знаю, есть ли дети. Почему я должен это знать? Это было официально? Она мне об этом не сказала. Какое мне дело до личной жизни Алины Кабаевой? Если мне скажет человек, то, конечно, я его поздравлю. Мне об этом не докладывали, так что не знаю, так ли это.
Дмитрий Губерниев
Российский ведущий
Woman.ru06:41
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Настя Каменских показала фигуру без одежды

Я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого.
Настя Каменских
ИнфоСМИ18 августа в 15:10
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