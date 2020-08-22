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Znak.com
Znak.com

Навальный доставлен в клинику в Берлине. Его состояние стабильное

Оппозиционер Алексей Навальный, который 20 августа потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву, доставлен в клинику в Берлине, его состояние стабильно. Об этом сообщил фонд Cinema for Peace, организовавший перевозку политика. Самолет с Алексеем Навальным на борту прибыл в Берлин.В источнике
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РБК

Навального доставили в берлинский госпиталь

РБК06:34
Коммерсантъ

Навального привезли в больницу в Берлине

Коммерсантъ04:30
Интерфакс

В Берлин вместе с Алексеем Навальным приехала его жена

Интерфакс06:09
РИА Новости

Навального доставили в клинику в Берлине

РИА Новости05:05
RT на русском

Кортеж из скорых в сопровождении полиции приехал к немецкой больнице «Шарите» — видео

RT на русском05:00
Lenta.ru

Навального доставили в берлинскую клинику

Lenta.ru06:11
Эхо Москвы

Омские врачи предложили немецкой клинике Шарите помощь в лечении Алексея Навального

Эхо Москвы07:04

Число планет-сирот в нашей Галактике может превосходить число звезд

Новая миссия НАСА может обнаружить, что в нашей Галактике число планет-сирот – планет, которые движутся в космическом пространстве, не обращаясь при этом вокруг какой-либо звезды – превосходит число звезд, согласно новому исследованию.
AstroNews.ru10:28

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
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Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.
REGNUM12:05
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Немецкие врачи Навального могут выступить с заявлением в понедельник

Заявление лечащих врачей оппозиционера Алексея Навального, которого утром 22 августа доставили в берлинскую клинику «Шарите», ожидается в понедельник, 24 августа, сообщили «РИА Новости» в клинике.
Коммерсантъ11:45
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Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
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