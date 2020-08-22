Навальный доставлен в клинику в Берлине. Его состояние стабильное

Оппозиционер Алексей Навальный, который 20 августа потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву, доставлен в клинику в Берлине, его состояние стабильно. Об этом сообщил фонд Cinema for Peace, организовавший перевозку политика. Самолет с Алексеем Навальным на борту прибыл в Берлин.