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Znak.com
Znak.com

Навальный доставлен в клинику в Берлине. Его состояние стабильное

Оппозиционер Алексей Навальный, который 20 августа потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву, доставлен в клинику в Берлине, его состояние стабильно. Об этом сообщил фонд Cinema for Peace, организовавший перевозку политика. Самолет с Алексеем Навальным на борту прибыл в Берлин.В источнике
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РИА Новости

Организаторы перевозки Навального рассказали, как он перенес полет

РИА Новости07:08
РБК

Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

РБК05:22
ИА Красная Весна

Алексей Навальный доставлен на лечение в больницу в Берлине

ИА Красная Весна04:49
Коммерсантъ

Навального привезли в больницу в Берлине

Коммерсантъ04:30
Lenta.ru

Стало известно о состоянии Навального после перелета в Германию

Lenta.ru04:12
Фонтанка.Ру

Навального доставили в берлинскую клинику. Его состояние называют стабильным

Фонтанка.Ру04:50
Вести.Ru

Алексея Навального перевезли из Омска в Берлин для лечения

Вести.Ru03:34

Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области

Белорусский президент Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области, назначив на этот пост Владимира Караника, который перед этим руководил Министерством здравоохранения республики.
Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области
RT на русском07:37
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». О нежелании прививаться заявили 52% опрошенных.
Коммерсантъ06:46
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Зеленский выступил против изменения места переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
Известия06:39
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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