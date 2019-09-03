Политика

ВедомостиВедомостиАлексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму. На сайте предлагается ввести адрес прописки, после чего выдается имя кандидата.
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с чего всё началось

В КПРФ решили поддержать «Умное голосование» Навального

На прошлой неделе команда Алексея Навального определила список кандидатов для поддержки на выборах в Мосгордуму в рамках проекта «Умное голосование». Всего их 45, 35 человек при этом — представители КПРФ, обнаружили «Открытые медиа».
Дождь02:00

Подробнее о событии

ЦИК проверит законность «Умного голосование» Навального

Дождь11:28

«Умное голосование» Навального ЦИК проверит на предмет законности

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Навальный покраснел

Актуальные комментарии11:18

ЦИК изучит «Умное голосование» Навального с точки зрения закона

ФАН11:53

Центризбирком пообещал проверить законность «Умного голосования»

Эхо Москвы12:02

ЦИК проверит законность «Умного голосования» Навального

Коммерсантъ11:26

Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Ведомости08:16
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Происшествия

Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве

Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Происшествия

Несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне в турецкой Аланье

РБК 12:32
Происшествия

Два самолета столкнулись в «Шереметьево»

Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.
BFM.ru 11:05
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Армия и оружие

На Балтике начались учения НАТО

Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.
ТАСС 09:16
Транспорт

Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11

Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.
RT на русском 10:30
Политика

В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»

В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily вчера в 22:17
Экономика

Минэкономразвития хочет усложнить блокировку счетов бизнеса

Минэкономразвития планирует усложнить процесс блокировки банковских счетов компаний, а также упростить их разблокировку, сообщает РБК со ссылкой на план ведомства о «Трансформации делового климата».
Ведомости 12:00
Здоровье

17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду

Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Происшествия

В Ставропольском крае разбился Су-25

На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
REGNUM 08:03
Космос

Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца

ТАСС вчера в 20:01
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Гаджеты

«Яндекс.Маркет» составил рейтинг популярных смартфонов августа

Аналитики сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос пользователей на смартфоны в течение последнего летнего месяца и составили рейтинг самых популярных устройств, в который вошли как бюджетные, так и флагманские модели различных производителей Рейтинг популярных среди пользователей «Яндекс.Маркета» смартфонов открывает Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB.
TechFusion 03:03
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Общество

Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг

Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
РИА Новости 11:31
Музыка

Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты

ФАН вчера в 23:58
Авто

Hyundai представила новый хэтчбек Hyundai i10

Южнокорейский автопроизводитель представил хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 23:44
Кино

Скончалась актриса Зинаида Славина

Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.
РЕН ТВ 05:44
Шоу-бизнес

Шатунова не позвали выступать на Дне города, потому что «неформат»

Тремя днями ранее продюсер Андрей Разин на своей странице в соцсети поведал о том, что Шатунов с подачи своего директора не стал заключать договор с «Честной музыкой» на исполнение песен.
Телепрограмма 09:54
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Общество

Суд оштрафовал свердловчанина на 20 тысяч за табличку Никсону

Ревдинский суд оштрафовал Петра Кикилыка, пытавшегося установить памятную доску 37 президенту США Ричарду Никсону.
Екатеринбург-ТВ 09:56
Здоровье

Российские медсестры массово отозвали заявления на увольнения

Все 12 медсестер Александровской больницы во Владимирской области отозвали заявления на увольнение, так как им полностью сохранили зарплату.
Lenta.ru 11:56
Культура

Александр Розенбаум перенес операцию

Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Происшествия

В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

РБК 07:15
Футбол

Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.
Газета.Ru 09:24
Политика

Джонсон лишился большинства в парламенте

В Британии премьер Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после того, как из Консервативной партии вышел еще один депутат.
Газета.Ru 11:01
Гаджеты

Владельцы Tesla не смогли открыть свои авто из-за сбоя в ПО

Ряд владельцев электрокаров Tesla не смоли открыть свои машины по причине сбоя в мобильном приложении для кара, сообщает 3 сентября со ссылкой на посты в соцсетях The Next Web.
Красная весна 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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