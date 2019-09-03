Политика
ВедомостиАлексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму. На сайте предлагается ввести адрес прописки, после чего выдается имя кандидата.
Читать в источнике
Оценить167
Я не нуждаюсь в поддержке тех, кто разрушает нашу государственность и старается нажить политический капитал на том, что создано силами всего народа.
— Николай Губенко, актёрТАСС 13:52
с чего всё началось
На прошлой неделе команда Алексея Навального определила список кандидатов для поддержки на выборах в Мосгордуму в рамках проекта «Умное голосование». Всего их 45, 35 человек при этом — представители КПРФ, обнаружили «Открытые медиа».Дождь02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Губенко заявил, что на выборах в МГД не нуждается в поддержке провокатора Навального
Народные новости14:54
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:53, Вашингтон
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Теннис
Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Происшествия
Пропавшего туриста из Петербурга нашли мертвым в Мурманской области
В Мурманской области нашли пропавшего 25 июля 66-летнего туриста из Петербурга. Об этом сообщает в группе «МурманСпас».
МР7.ру 00:41
Технологии
РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019
Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.
РИА Новости 18:00
Гаджеты
Toshiba выпустила два жестких диска на 16 ТБ
Модели N300 и X300 объёмом 16 ТБ появятся в продаже в четвёртом квартале 2019 года.
IT-World 09:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Общество
В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Происшествия
Вертолет, снимающий «Вуэльту», обнаружил плантацию конопли на крыше одного из домов
Полиция обнаружила около 40 кустов конопли, их владельцу грозит тюремный срок от трех до шести лет.
Спорт-Экспресс 18:00
Авто
ГАЗ представил модернизированный «Соболь»
Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
Экономика
«Уралсиб» передадут в доверительное управление после смерти Когана
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) уже поступило ходатайство о приобретении прав на доверительное управление 81,8% акций «Уралсиба».
РБК 14:00
Футбол
Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову
Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
Чемпионат 09:15
Культура
Дагестан отметит 20-летие разгрома бандформирований
14-15 сентября запланированы масштабные юбилейные мероприятия в Ботлихском, Новолакском районах, в Махачкале.
РГВК Дагестан 05:39
Футбол
Дмитрий Хохлов: «Игбун усилит „Динамо“ в завершающей стадии атаки»
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о переходе в стан бело-голубых форварда «Уфы» Сильвестра Игбуна.
Матч ТВ 12:54
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Происшествия
В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда
Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
Вести.Ru 16:30
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru вчера в 01:38
Здоровье
Электронные базы медучреждений Петербурга объединят в единую сеть
На встрече Беглов рассказал о том, что власти Северной столицы намерены объединить разрозненные базы медицинских карт и больничных в единую централизованную систему, пишут «Невские новости».
ПолитРоссия 05:52
Гаджеты
Huawei выпускает открытый компилятор Ark для платформы HarmonyOS
«Перенос приложений с поддержкой Android в HarmonyOS является простым и занимает один или два дня работы через компилятор Ark», — сказал в одном из интервью Ричард Ю Чэндун (Richard Yu Chengdong), исполнительный директор потребительского подразделения Huawei.
3DNews 10:16
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу двух стран, сообщила, что Москва и Киев могут использовать новый план при обмене удерживаемых лиц.
Военное дело вчера в 14:42
Армия и оружие
На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба
Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда 16:20
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Происшествия
Прокуратура начала проверку после столкновения самолетов в Шереметьево
Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух самолетов в Шереметьево и по ее итогам даст оценку действиям должностных лиц аэропорта.
РБК 13:38
Здоровье
Минздрав представит на ВЭФ новые лаборатории для выявления патогенов
Минздрав России представит на Восточном экономическом форуме инновационную разработку - автоматические комплексы для анализа воздуха или жидкости на наличие патогенных биологических агентов еще до момента, когда они смогут вызвать инфекционные заболевания у человека, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
РИА Новости 08:56