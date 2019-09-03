Политика
ВедомостиАлексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму. На сайте предлагается ввести адрес прописки, после чего выдается имя кандидата.
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с чего всё началось
На прошлой неделе команда Алексея Навального определила список кандидатов для поддержки на выборах в Мосгордуму в рамках проекта «Умное голосование». Всего их 45, 35 человек при этом — представители КПРФ, обнаружили «Открытые медиа».Дождь02:00
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В Ставропольском крае разбился Су-25
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Прокурор запросил пять лет лишения свободы для Евгения Коваленко
В Мещанском районном суде прокурор запросил пять лет колонии общего режима для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко, которого обвиняют в насилии в отношении бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК).
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Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
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Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
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«Совершенно секретно»: Ученые из университета Чжэцзян в Ханчжоу (восточный Китай) создали новый материал, которые идентичен зубной эмали, не регенерирующей себя.
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Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
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В среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России
В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу.
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Новичок «Зенита» Данил Круговой опроверг информацию о том, что ЦСКА предлагал ему зарплату в два миллиона рублей в месяц, а петербургский клуб давал три миллиона.
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Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна
Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.
RT на русском 01:37
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Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
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На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12