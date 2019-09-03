Политика
ВедомостиАлексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму. На сайте предлагается ввести адрес прописки, после чего выдается имя кандидата.
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с чего всё началось
На прошлой неделе команда Алексея Навального определила список кандидатов для поддержки на выборах в Мосгордуму в рамках проекта «Умное голосование». Всего их 45, 35 человек при этом — представители КПРФ, обнаружили «Открытые медиа».Дождь02:00
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