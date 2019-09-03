Политика

ВедомостиВедомостиАлексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму. На сайте предлагается ввести адрес прописки, после чего выдается имя кандидата.
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с чего всё началось

В КПРФ решили поддержать «Умное голосование» Навального

На прошлой неделе команда Алексея Навального определила список кандидатов для поддержки на выборах в Мосгордуму в рамках проекта «Умное голосование». Всего их 45, 35 человек при этом — представители КПРФ, обнаружили «Открытые медиа».
Дождь02:00

Подробнее о событии

Навальный опубликовал список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму

Новая газета09:07

Политолог: Нынешняя КПРФ лишь притворяется оппозиционной силой

Взгляд.рувчера в 14:25

В КПРФ заявили, что не против поддержки со стороны «Умного голосования»

Коммерсантъ08:54

Команда Навального определила список кандидатов для «Умного голосования»

Дождь08:34

Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Ведомости08:16

Команда Навального представила кандидатов для «Умного голосования» на выборах 8 сентября

Эхо Москвы10:02

Коммунист против либерала: первые проблемы «Умного голосования»

Актуальные комментариивчера в 01:46
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Политика

В семье Тимошенко произошла трагедия

Рамблер 10:16
Политика

Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем

Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Происшествия

В «Шереметьево» столкнулись два самолета

Интерфакс 09:54
Политика

Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве

Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Происшествия

Найдены пилоты разбившегося Су-25

BFM.ru 10:18
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Премиальный Chrysler 300 был доработан до версии Red S

Chrysler 300, представленный автолюбителям 8 лет назад, впервые получил доработку до версии Red S. Руководство компании представило самые значимые изменения в премиальном автомобиле.
Car.ru 11:08
Музыка

Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты

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Общество

Иранские власти потребовали отменить брак с 9-летней девочкой

Власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между 28-летним мужчиной и 9-летней девочкой.
Lenta.ru 08:50
Армия и оружие

Россия реанимирует крупнейший гидросамолет СССР

Военно-морской флот (ВМФ) России получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 (А-40) «Альбатрос», предназначенный для обнаружения и отслеживания вражеских субмарин, а также проведения спасательных работ во время шторма, сообщили «Известиям» источники в Минобороны и авиационной отрасли.
Lenta.ru 09:38
Армия и оружие

На Балтике начались учения НАТО

Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.
ТАСС 09:16
Политика

В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»

В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily вчера в 22:17
Футбол

Российские клубы выразили недоверие главе департамента судейства РФС

Функционер отметил, что многие клубы на встрече с руководством РПЛ, представителями Российского футбольного союза (РФС), а также главой департамента судейства и инспектирования Александром Егоровым выразили недоверие арбитрам после восьми туров чемпионата страны.
Газета.Ru 10:50
Общество

В Париже похитили уже второе граффити Бэнкси

В Париже украли граффити английского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает французский канал La Chaîne Info.
Lenta.ru 09:08
Происшествия

Российских школьников заподозрили в подготовке теракта в годовщину Беслана

На Урале в городе Кушва двое 16-летних подростков планировали теракт в местной школе и техникуме в день годовщины трагедии в Беслане.
Lenta.ru 08:46
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Названы типичные неисправности Audi A4

Названы типичные неисправности автомобиля Audi А4, о которых должны знать его владельцы, чтобы заранее приготовиться к диагностике и ремонту своего авто, сообщает Auto.ru.
Профиль 04:57
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

RT на русском вчера в 14:40
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Происшествия

Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму

Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
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В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка

18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
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Моди рассказал об особенных отношениях с Путиным

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
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В Петербурге открыли развязку ЗСД с Новым шоссе

В Петербурге состоялся пуск рабочего движения по новой развязке, которая соединяет ЗСД с Новым шоссе.
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В Москве трансгендер женился в СИЗО

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
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Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона

По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
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Американский актер Микки Рурк предстал перед публикой после новой пластической операции.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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