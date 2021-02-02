Алексей Навальный потребовал в суде своего немедленного освобождения
Сегодня в 8 вечера Мосгорсуд огласит решение по делу Навального. Ему хотят вменить нарушение условного срока заключения, и в качестве наказания поменять "условку" на реальный срок. Оппозиционер впервые дал комментарий после задержания и назвал происходящее в суде незаконным.В источнике
С чего всё началось
Навальный потребовал своего «немедленного освобождения»
Навальный назвал происходящее в суде не соответствующим закону и потребовал своего немедленного освобождения. "Я не признаю всё это представление, оно лживо, не соответствует закону, я требую своего немедленного освобождения, я закончил", - завершил выступление блогер.
РИА Новости08:47
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