Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой. Она позвала его на дебаты после того, как он упомянул ее во время трансляции своей программы «Россия будущего» на YouTube.

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

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