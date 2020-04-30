Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты. Об этом 1 мая он сообщил на своей странице в Twitter. В соответствии с сообщением, дебаты пройдут в YouTube уже 1 мая.

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

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