Политика

ВедомостиВедомостиАлексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой. Она позвала его на дебаты после того, как он упомянул ее во время трансляции своей программы «Россия будущего» на YouTube.
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Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Ведомостивчера в 17:19

Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая

РБКвчера в 19:04

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

REGNUMвчера в 19:34

Навальному пришлось согласиться на ультиматум Захаровой. Или всё же струсит?

Царьградвчера в 18:20

Официальный представитель МИДа Мария Захарова вызвала политика Алексея Навального на дебаты

Эхо Москвывчера в 23:16

Захарова получила согласие Навального на дебаты

Московский Комсомолецвчера в 16:51

Захарова вызвала Навального на онлайн-дебаты

Znak.comвчера в 16:46
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Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° вчера в 13:07
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Общество

«Коронавирусные» пособия на детей: кто их получит

Дополнительные детские пособия получат те семьи, право на получение материнского капитала у которых возникло до 1 июля 2020 года.
Go64.ru 29 апреля в 03:35
Здоровье

Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом

Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара.
Новая газета вчера в 12:11
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Общество

Психолог назвала способ перестать много есть на самоизоляции

Клинический психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина поделилась способом перестать постоянно думать о еде.
ТК Звезда вчера в 20:13
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Единоборства

Уайт назвал лучших бойцов UFC, которые так и не завоевали титул

RT на русском вчера в 16:36
Политика

В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина

Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее.
REGNUM вчера в 19:12
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Шоу-бизнес

Певица Глюкоза порадовала поклонников очередным пикантным фото

Свое тело знаменитость показывать тоже не стесняется – может себе позволить, с такой-то фигурой, считают поклонники.
MedikForum.ru 29 апреля в 11:31
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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Происшествия

В Хакасии подтверждено 257 случаев заражения коронавирусом

Абакан, 1 мая 2020, 06:38 — REGNUM В Хакасии за сутки подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 1 мая в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 23:38
Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
RT на русском вчера в 13:11
27
Здоровье

Раскрыта вероятная причина «повторного заражения» коронавирусом

Как считают врачи, это может объяснить «повторное заражение» коронавирусом у тех пациентов, которые считались выздоровевшими.
Рамблер вчера в 05:12
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Inc-news.ru 28 апреля в 14:57
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Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Известия вчера в 04:00
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы

РБК вчера в 18:55
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Происшествия

К 300 приблизилось число случаев коронавируса в Бурятии

В Бурятии за сутки коронавирус подтвердился еще у 26 человек. Теперь в республике зарегистрировано 297 случаев COVID-19.
EastRussia 29 апреля в 22:06
Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск 29 апреля в 00:59
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
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Общество

На границе Тульской области нашли объездной путь

Тульская пресса вчера в 07:55
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Общество

Коронавирус заставил россиян снизить свои зарплатные ожидания

Эксперты отмечают снижение зарплатных ожиданий россиян практически во всех 37 городах с населением от 500 тыс. человек, жители которых участвовали в исследовании.
Известия 29 апреля в 16:30
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Экономика

«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам

«Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.
РБК вчера в 09:59
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать факты о Второй мировой войне

Посольство России в Соединенных Штатах призвало Вашингтон отказаться от попыток искажения исторических фактов о решающем вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом и прекращение Холокоста.
Российская газета вчера в 21:49
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Здоровье

14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае

Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 28 апреля в 01:59
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Наука

Водоросли уличили в краже генов у бактерий

Авторы показали, что степень горизонтального переноса генов сильно варьируется у разных видов — от 0,16 до 1,44% всего генома исследованных водорослей было приобретено от бактерий.
Индикатор вчера в 12:14
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Здоровье

Эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом доказана

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний Соединенных Штатов Америки провел исследование, в ходе которого выяснилось, что препарат ремдесивир против вируса Эболы эффективен и в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.
Live24 вчера в 15:28
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
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Авто

В России на продажу выставили самый дорогой Lexus

Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe вчера в 09:43
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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