Политика

ВедомостиВедомостиАлексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой. Она позвала его на дебаты после того, как он упомянул ее во время трансляции своей программы «Россия будущего» на YouTube.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова и политик Алексей Навальный сегодня проведут онлайн-дебаты

Эхо Москвы01:32

Захарова получила согласие Навального на дебаты

Московский Комсомолецвчера в 16:51

Навальному пришлось согласиться на ультиматум Захаровой. Или всё же струсит?

Царьградвчера в 18:20

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Ведомостивчера в 17:19

Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая

РБКвчера в 19:04

Захарова вызвала Навального на онлайн-дебаты

Znak.comвчера в 16:46

Мария Захарова вызвала Алексея Навального на дебаты. Он согласился

Дождьвчера в 16:42
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
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Здоровье

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили COVID-19

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге была выявлена коронавирусная инфекция.
Газета.Ru вчера в 16:50
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Здоровье

49 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области

На 1 мая в Саратовской области коронавирус официально подтвержден у 487 жителей, из них 73 человека выздоровели, в том числе 21 за минувшие сутки, двое — скончались.
Kursk.com 02:55
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
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Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

По предварительным данным, заключительный этап перехода на новую систему будет завершен к концу июня 2020 года.
Слово и Дело 02:26
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Происшествия

В Челябинской области за сутки умерли двое заболевших коронавирусом

По информации министерства, за прошедшие сутки зафиксировано два случая смерти пациентов с коронавирусом.
Южноуральская панорама 02:56
13
Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
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Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Ученые решили создать средство, которое сможет его блокировать. Они соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам.
РИА Новости вчера в 14:36
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Наука

Знаменитый вирусолог разгромил версию об искусственном происхождении нового коронавируса

Авторитетный советско-американский биолог Евгений Кунин, признанный экспертом в эволюционной и вычислительной биологии, опроверг версию об искусственном происхождении нового коронавируса SARS-CoV-2, который спровоцировал пандемию COVID-19.
Московский Комсомолец 02:33
Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
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Политика

Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны

Lenta.ru вчера в 17:23
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Шоу-бизнес

Решетова показала, как проводит день с сыном-младенцем Тимати

Модель Анастасия Решетова заявила, что скучать на самоизоляции ей не приходится, так как рядом постоянно присутствует сын от музыканта Тимати — Ратмир, которому недавно исполнилось шесть месяцев.
SM News 28 апреля в 05:37
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости 29 апреля в 10:18
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Общество

Назван срок инкубационного периода заражения коронавирусом

"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
Газета.Ru 03:11
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Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
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Здоровье

Коронавирус может оставаться в легких даже после выздоровления

Даже после прохождения лечения и полнейшего выздоровления, пациент может сохранять в себе вирус.
Gazeta.SPb вчера в 01:40
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Общество

Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова

Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 15:15
9
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
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ЖКХ

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 20:29
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Игры

Официально: ремастер Burnout Paradise выйдет на Switch 19 июня

Напомним, что изначально ремастер вышел в марте 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One, а уже в августе того же года игра добралась до PC.
Игромания.ру 02:46
Армия и оружие

Системы ПВО Сирии отразили ракетные удары израильских вертолетов

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетные удары вертолетов ВС Израиля по южной части страны.
Газета.Ru вчера в 23:00
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Здоровье

Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом

Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара.
Новая газета вчера в 12:11
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Общество

Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»

Piter.tv вчера в 06:53
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Хоккей

В КХЛ с 1 мая начинается трансферное окно

Москва, 1 мая 2020, 08:45 — REGNUM Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начинается 1 мая.
REGNUM 01:45
Происшествия

В Тульской области нарушителей режима пропусков отправили в обсервацию

Накануне днем на трассе "Дон" в Тульской области был обнаружен микроавтобус, который пытался въехать на территорию региона, минуя контрольный пост.
Тульские новости 01:40
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Происшествия

Пять пациентов с коронавирусом выявили в Бердске

В Бердске выявили еще двоих пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперштаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 01:47
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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