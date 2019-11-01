Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваАлексей Немерюк пообещал проверки магазинам-нарушителям

Столичный департамент торговли и услуг проводит проверку магазинов, в которых отказались принимать к оплате банковские карты. Поводом для отказа послужила надуманная «угроза распространения коронавируса COVID-19». При подтверждении случаев к нарушителям обещают применить санкции.
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с чего всё началось

Торговля обналичила коронавирус

Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.
Коммерсантъвчера в 18:31

Подробнее о событии

Торговля обналичила коронавирус

Коммерсантъвчера в 18:31

Мелкие магазины стали отказываться принимать банковские карты «из-за коронавируса»

Интерфакс04:29

Магазины столицы проверят после информации об отказе принимать к оплате карты

Москва 2409:45

Власти проверят информацию об отказе столичных магазинов принимать карты из‑за Covid‑2019

РИАМО07:27

Несетевые магазины в Москве проверят на предмет отказа от приема банковских карт

ТАСС06:53

Алексей Немерюк пообещал проверки магазинам-нарушителям

Вечерняя Москва06:58

Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»

Национальная служба новостей05:33
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
Общество

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском 16:30
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 10:21
Общество

В Италии в несколько раз повышают штрафы за нарушение карантина

Ранее установленная сумма штрафа составляла €206. По данным МВД, были выявлены более 60 тыс. случаев нарушения карантина.
ТАСС 15:41
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс вчера в 06:21
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Lenta.ru 19:48
Космос

Новое исследование поможет понять коллапс ядра сверхновых

Исследователи из Института современной физики Китайской академии наук достигли прогресса в изучении скорости захвата электронов 93Nb с помощью реакции перезарядки, которая проливает свет на коллапс ядра сверхновых (CCSNe).
V-kosmose.com 13:25
Гаджеты

NVIDIA опубликовала RTX Global Illumination SDK

22 марта компания NVIDIA опубликовала средства разработки RTX Global Illumination (RTXGI).
3DNews вчера в 14:35
Политика

Депутат гордумы Иван Кардаш выйдет из «Единой России» после 15 суток ареста

17 марта в сахалинских Telegram каналах и СМИ появилась информация о депутате Городской думы Южно-Сахалинска Иване Кардаше, которого задержали за вождение автомобиля в нетрезвом виде и дали 15 суток ареста.
АСТВ 20:47
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru 12:42
Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
Авто

Polestar 2 начинает производство в Китае

Несмотря на коронавирус на заводе компании в Luqiao в восточной китайской провинции Чжэцзян только что началось производство полностью электрического Polestar 2.
SpeedMe 04:14
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
Авто

Toyota останавливает производство из-за низкого спроса

В связи с падением спроса на машины бренда производство будет ограничено 36 тыс. автомобилей.
SpeedMe 02:01
Происшествия

На Сахалине шестеро спасателей подозреваются в даче и получении взяток

Как стало известно ИА Sakh.com, начальник поисково-спасательного отряда имени Полякова (речь о Валентине Желонкине) подозревается в совершении еще нескольких эпизодов получения взяток.
Сахалин.Инфо 08:55
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

РБК 11:11
Общество

В Иркутске отработают алгоритм действий при выявлении коронавируса

Тренировки на авиа- и железнодорожном транспорте по выработке алгоритма действий при выявлении пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» пройдут в Иркутске, заявил врио губернатора Игорь Кобзев на оперативном штабе вечером во вторник, 24 марта.
ИркСиб 20:07
Финансы

Российские банки начали повышать ставки по вкладам и ипотеке

Совкомбанк и «Тинькофф банк» повысили ставки на вклады в рублях, последний условия кредитования не изменил.
Кубанские новости 01:55
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Здоровье

Пожилых жителей Сахалинской области отправят на карантин

Жителей Сахалина и Курильских островов старше 65 лет по решению региональных властей отправят на карантин, чтобы защитить их от коронавируса.
EastRussia 19:00
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Коммерсантъ 18:25
Кино

Вышел трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер

В Сети появился трейлер сериала «Выжить» о пассажирах, выживших после авиакатастрофы.
Культуромания 09:08
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Наука

Кальмары перекодировали РНК за пределами клеточного ядра

N+1 11:07
Происшествия

СК начал проверку из-за видео с «шуткой» о коронавирусе в Уссурийске

Следователи начали проверку из-за видео с лживой информацией о распространении коронавируса в Уссурийске, которое опубликовал в интернете местный мужчина, сообщается на сайте краевого следственного управления СК.
РИА Новости 20:48
Авто

УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Автоновости дня 22 марта в 11:05
Финансы

Почему экономические меры ФРС США ослабили курс доллара

Для поддержки экономики США в условиях эпидемии коронавируса ФРС планирует без ограничений печатать новые доллары и закупать ценные бумаги на фондовом рынке.
RT на русском 16:43
Футбол

ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января

Члены ФИФА обсуждают детали грядущего трансферного окна.
Soccer.ru 19:37
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
BFM.ru вчера в 00:23
Общество

В Хабаровске планируют установить стелу воинам из числа КМНС

Стелу, посвященную участникам Великой Отечественной войны из числа коренных малочисленных народов Севера планируют установить в Хабаровске.
Хабаровский край сегодня 21:00
Здоровье

Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Sibnet Новости 09:04
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