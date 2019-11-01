Коронавирус
Вечерняя МоскваАлексей Немерюк пообещал проверки магазинам-нарушителям
Столичный департамент торговли и услуг проводит проверку магазинов, в которых отказались принимать к оплате банковские карты. Поводом для отказа послужила надуманная «угроза распространения коронавируса COVID-19». При подтверждении случаев к нарушителям обещают применить санкции.
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с чего всё началось
Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.Коммерсантъвчера в 18:31
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Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»
Национальная служба новостей05:33
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Общество
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Общество
В Италии в несколько раз повышают штрафы за нарушение карантина
Ранее установленная сумма штрафа составляла €206. По данным МВД, были выявлены более 60 тыс. случаев нарушения карантина.
Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Здоровье
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Космос
Новое исследование поможет понять коллапс ядра сверхновых
Исследователи из Института современной физики Китайской академии наук достигли прогресса в изучении скорости захвата электронов 93Nb с помощью реакции перезарядки, которая проливает свет на коллапс ядра сверхновых (CCSNe).
Гаджеты
NVIDIA опубликовала RTX Global Illumination SDK
22 марта компания NVIDIA опубликовала средства разработки RTX Global Illumination (RTXGI).
Политика
Депутат гордумы Иван Кардаш выйдет из «Единой России» после 15 суток ареста
17 марта в сахалинских Telegram каналах и СМИ появилась информация о депутате Городской думы Южно-Сахалинска Иване Кардаше, которого задержали за вождение автомобиля в нетрезвом виде и дали 15 суток ареста.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Экономика
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
Авто
Polestar 2 начинает производство в Китае
Несмотря на коронавирус на заводе компании в Luqiao в восточной китайской провинции Чжэцзян только что началось производство полностью электрического Polestar 2.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Авто
Toyota останавливает производство из-за низкого спроса
В связи с падением спроса на машины бренда производство будет ограничено 36 тыс. автомобилей.
Происшествия
На Сахалине шестеро спасателей подозреваются в даче и получении взяток
Как стало известно ИА Sakh.com, начальник поисково-спасательного отряда имени Полякова (речь о Валентине Желонкине) подозревается в совершении еще нескольких эпизодов получения взяток.
Общество
В Иркутске отработают алгоритм действий при выявлении коронавируса
Тренировки на авиа- и железнодорожном транспорте по выработке алгоритма действий при выявлении пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» пройдут в Иркутске, заявил врио губернатора Игорь Кобзев на оперативном штабе вечером во вторник, 24 марта.
Финансы
Российские банки начали повышать ставки по вкладам и ипотеке
Совкомбанк и «Тинькофф банк» повысили ставки на вклады в рублях, последний условия кредитования не изменил.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Здоровье
Пожилых жителей Сахалинской области отправят на карантин
Жителей Сахалина и Курильских островов старше 65 лет по решению региональных властей отправят на карантин, чтобы защитить их от коронавируса.
Экономика
В России может подорожать импортный алкоголь
В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Кино
Вышел трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер
В Сети появился трейлер сериала «Выжить» о пассажирах, выживших после авиакатастрофы.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Происшествия
СК начал проверку из-за видео с «шуткой» о коронавирусе в Уссурийске
Следователи начали проверку из-за видео с лживой информацией о распространении коронавируса в Уссурийске, которое опубликовал в интернете местный мужчина, сообщается на сайте краевого следственного управления СК.
Авто
УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Финансы
Почему экономические меры ФРС США ослабили курс доллара
Для поддержки экономики США в условиях эпидемии коронавируса ФРС планирует без ограничений печатать новые доллары и закупать ценные бумаги на фондовом рынке.
Футбол
ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января
Члены ФИФА обсуждают детали грядущего трансферного окна.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
Общество
В Хабаровске планируют установить стелу воинам из числа КМНС
Стелу, посвященную участникам Великой Отечественной войны из числа коренных малочисленных народов Севера планируют установить в Хабаровске.
Здоровье
Найден особый механизм заражения коронавирусом
Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.