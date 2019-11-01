Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.

с чего всё началось

Столичный департамент торговли и услуг проводит проверку магазинов, в которых отказались принимать к оплате банковские карты. Поводом для отказа послужила надуманная «угроза распространения коронавируса COVID-19». При подтверждении случаев к нарушителям обещают применить санкции.

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