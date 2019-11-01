Коронавирус
Вечерняя МоскваАлексей Немерюк пообещал проверки магазинам-нарушителям
Столичный департамент торговли и услуг проводит проверку магазинов, в которых отказались принимать к оплате банковские карты. Поводом для отказа послужила надуманная «угроза распространения коронавируса COVID-19». При подтверждении случаев к нарушителям обещают применить санкции.
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с чего всё началось
Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.Коммерсантъ23 марта в 18:31
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Мелкие магазины стали отказываться принимать банковские карты «из-за коронавируса»
Интерфаксвчера в 04:29
Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»
Национальная служба новостейвчера в 05:33
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