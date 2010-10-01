Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАлексей Сафонов: «Смородская терпеть не могла Бурлака»

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал об опыте переговоров с экс-президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.
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Политика

В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией

В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Экономика

Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
Газета.Ru 02:54
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

РБК 24 сентября в 13:03
Футбол

Догонит ли Семин Семака и другие интриги 11-го тура

Центральный матч тура Локомотив Зенит мог быть перенесен, но все же состоится в субботу в Черкизове несмотря на критику Юрия Семина в адрес составителей календаря.
Советский спорт 05:21
Политика

Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов.
Русская Планета 08:57
Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

РБК 25 сентября в 09:46
Происшествия

Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru 10:43
Шоу-бизнес

55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике

Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Политика

Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Экономика

Промсвязьбанк станет агентом правительства по международным долгам

Промсвязьбанк, являющийся опорным банком для оборонной сферы, получит новые полномочия – он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 гг. Первым на это обратил внимание РБК.
Ведомости 03:12
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке

На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».
7Дней.ру вчера в 08:00
Общество

Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности

Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
Вести.Ru 10:10
Футбол

Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича

RT на русском 11:16
Общество

Голикова: Трудовая книжка не понадобится при получении госуслуг

Россиянам не понадобится подтверждать сведения о трудовом стаже и трудоустройстве "бумажными" документами.
Российская газета 06:04
Экономика

Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Происшествия

Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми

РИА Новости 11:13
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Политика

Байден с семьей избежали допроса украинских следователей

Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:12
Экономика

Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM вчера в 05:58
Политика

Эрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
Известия 00:36
Технологии

«Промобот» запустил в производство роботов с человеческим лицом

Коммерсантъ Пермь 09:59
Футбол

Халк получил чемпионскую футболку «Зенита»

В пятницу, 27 сентября, стало известно, что бывший нападающий «Зенита» Халк получил золотую чемпионскую футболку команду.
Форпост Северо-Запад 08:43
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Общество

Жест «ОК» включен в список символов ненависти и расового превосходства

Всего в базу попали 36 различных символов, в числе которых жест "ОК".
Вести.Ru 11:09
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика

Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Слюсарева

Интерфакс - Россия 05:02
Происшествия

New York Times обвинила новгородца в убийстве

С момента убийства прошел месяц и первым молчание нарушило крупнейшее издание США New York Times.
53 новости 08:57
Шоу-бизнес

Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак

На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ вчера в 06:53
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