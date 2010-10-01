Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАлексей Сафонов: «Смородская терпеть не могла Бурлака»

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал об опыте переговоров с экс-президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.
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Политика

Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Политика

Путин обсудил с Совбезом Сирию и ДРСМД

В рамках встречи глава государства поднял вопросы дальнейшего урегулирования в Сирии, а также ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
News.ru 08:47
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Футбол

Эден Азар: «Хотел бы выиграть много трофеев с „Реалом“ в этом сезоне»

Sports.ru вчера в 13:31
Экономика

Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM вчера в 05:58
Армия и оружие

Американскую «копию» российского Ми-24 признали неудачной

Американский вертолет МН-60S, который специально перекрасили в камуфляж российского Ми-24 для использования в маневрах в качестве образца потенциального противника, перекрасят заново.
ТК Звезда 07:56
Экономика

Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте

Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП).
РИА Новости 07:48
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Энергетика

«Газпром нефть» заинтересовалась синтезом алмазов из газа

В числе возможных продуктов из газа планируется изучить: синтетические алмазы, структурированный углерод, синтез газа, водород, твердые синтетические углеводороды.
Интерфакс 08:53
Общество

Уволена запрещающая детям выходить в туалет методист школы Москвы

Газета.Ru 05:08
Политика

Комиссия Госдумы нашла нарушения закона в работе Deutsche Welle

Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне пришла к выводу, что немецкое издание Deutsche Welle нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешённый митинг в Москве.
RT на русском 07:32
Общество

Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Происшествия

В доме экс-президента Молдавии Лучинского проходят обыски

Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента республики Петра Лучинского, проверяется его причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Кэтэлина Богонос.
РИА Новости 09:01
Гаджеты

Обнаружен первый сломанный Samsung Galaxy Fold после апгрейда

Live24 07:30
Политика

Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Политика

Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ

Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история.
РИА Новости 08:19
Армия и оружие

ВС отказался реабилитировать полковника Арцезо, помогавшего нацистам

Согласно архивам, в 1942 году Арцезо, замкомандующего 57-й армией по бронетанковым войскам, сдался в плен немцам и на допросе сообщил секретную информацию о войсках Красной Армии.
Московский Комсомолец 07:46
Наука

В пакетированном чае нашли частицы пластика

Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Происшествия

Священника Стремского обвинили в изнасиловании детей

В Оренбургской области правоохранители арестовали до 12 ноября настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, который воспитывал около 70 детей - часть были приемными, а другие находились под опекой.
Газета.Ru вчера в 07:14
Футбол

Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»

При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Уралинформбюро 09:30
Происшествия

Глава тюменской полиции ушел в отставку

Начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов ушел в отставку.
РБК Тюмень 08:36
Космос

Астрономы NASA показали, как черная дыра растерзала звезду

Космический телескоп TESS сумел зафиксировать редчайшее событие — черная дыра разорвала звезду, которая проплывала мимо.
РЕН ТВ 08:09
Политика

Рухани: Трамп предложил отменить санкции ради переговоров с Ираном

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что президент США Дональд Трамп предложил отменить санкции в обмен на начало переговоров с Ираном.
RT на русском 09:14
Политика

Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии

Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.
РИА Новости 06:30
Футбол

Хабиб ответил на вызов Ибрагимовича

Газета.Ru 09:22
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 07:37
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке

Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Политика

Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо оттолкнула представителя СМИ, пытавшегося задать вопрос Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 03:26
Происшествия

В московском метро спасли упавшего на рельсы котенка

Мослента 07:32
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