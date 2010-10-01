Футбол
Спорт-ЭкспрессАлексей Сафонов: «Смородская терпеть не могла Бурлака»
Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал об опыте переговоров с экс-президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.
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Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Политика
Путин обсудил с Совбезом Сирию и ДРСМД
В рамках встречи глава государства поднял вопросы дальнейшего урегулирования в Сирии, а также ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
News.ru 08:47
Футбол
Эден Азар: «Хотел бы выиграть много трофеев с „Реалом“ в этом сезоне»
Sports.ru вчера в 13:31
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM вчера в 05:58
Армия и оружие
Американскую «копию» российского Ми-24 признали неудачной
Американский вертолет МН-60S, который специально перекрасили в камуфляж российского Ми-24 для использования в маневрах в качестве образца потенциального противника, перекрасят заново.
ТК Звезда 07:56
Экономика
Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте
Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП).
РИА Новости 07:48
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Энергетика
«Газпром нефть» заинтересовалась синтезом алмазов из газа
В числе возможных продуктов из газа планируется изучить: синтетические алмазы, структурированный углерод, синтез газа, водород, твердые синтетические углеводороды.
Интерфакс 08:53
Политика
Комиссия Госдумы нашла нарушения закона в работе Deutsche Welle
Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне пришла к выводу, что немецкое издание Deutsche Welle нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешённый митинг в Москве.
RT на русском 07:32
Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Происшествия
В доме экс-президента Молдавии Лучинского проходят обыски
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента республики Петра Лучинского, проверяется его причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Кэтэлина Богонос.
РИА Новости 09:01
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Политика
Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ
Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история.
РИА Новости 08:19
Армия и оружие
ВС отказался реабилитировать полковника Арцезо, помогавшего нацистам
Согласно архивам, в 1942 году Арцезо, замкомандующего 57-й армией по бронетанковым войскам, сдался в плен немцам и на допросе сообщил секретную информацию о войсках Красной Армии.
Московский Комсомолец 07:46
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Происшествия
Священника Стремского обвинили в изнасиловании детей
В Оренбургской области правоохранители арестовали до 12 ноября настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, который воспитывал около 70 детей - часть были приемными, а другие находились под опекой.
Газета.Ru вчера в 07:14
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Уралинформбюро 09:30
Происшествия
Глава тюменской полиции ушел в отставку
Начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов ушел в отставку.
РБК Тюмень 08:36
Космос
Астрономы NASA показали, как черная дыра растерзала звезду
Космический телескоп TESS сумел зафиксировать редчайшее событие — черная дыра разорвала звезду, которая проплывала мимо.
РЕН ТВ 08:09
Политика
Рухани: Трамп предложил отменить санкции ради переговоров с Ираном
Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что президент США Дональд Трамп предложил отменить санкции в обмен на начало переговоров с Ираном.
RT на русском 09:14
Политика
Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии
Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.
РИА Новости 06:30
Футбол
Хабиб ответил на вызов Ибрагимовича
Газета.Ru 09:22
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 07:37
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Политика
Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо оттолкнула представителя СМИ, пытавшегося задать вопрос Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 03:26