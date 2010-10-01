Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАлексей Сафонов назвал имя самого жадного футболиста

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о невероятных выходках защитника «Крыльев Советов» Леилтоне.
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Музыка

The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road

Интерфакс 07:34
Политика

Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Слюсарева

Интерфакс - Россия 05:02
Происшествия

Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете

Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Политика

Украина может остаться без нового кредита МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Украина не смогли договориться о заключении новой кредитной программы.
Дума ТВ вчера в 10:10
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Игры

В Epic Games Store стартовала раздача Metro 2033 Redux и Everything

Акция с Metro 2033 Redux и Everything продлится до 3 октября, затем в Epic Games Store начнется раздача Minit.
Gmbox.ru 06:30
Футбол

«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова

Самый коммуникабельный российский агент Алексей Сафонов откупоривает испанское сухое, попутно радуя историями.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
Происшествия

ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом

Высшая школа экономики (ВШЭ) 25 сентября расторгла контракт с преподавателем лицея, обвиненным в растлении учениц, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.
РБК 07:56
Общество

Прокуратура признала правило «звонок для учителя» незаконным

Правила внутреннего распорядка учеников содержали положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».
MagCity74 вчера в 08:42
Происшествия

Суд арестовал российского капитана судна, севшего на мель в Швеции

Окружной суд Мальме в пятницу на две недели арестовал российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции, ему предъявлены обвинения в халатности и управлении судном в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес

55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике

Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Армия и оружие

Конашенков назвал число атаковавших Хмеймим дронов за два года

РИА Новости 06:49
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Кино

Актер Виктор Балабанов экстренно госпитализирован

Актер Виктор Балабанов в экстренном порядке госпитализирован в одну из клиник Москвы. Об этом информирует издание РЕН ТВ.
Регион online 07:19
Футбол

Переговоры Мамаева с «Ростовом» подходят к концу

Переговоры бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева с "Ростовом" находятся в завершающей стадии, сообщает Sport24.
Газета.Ru 07:47
Происшествия

В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов

Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.
РБК 05:42
Общество

В МЧС озвучили наказание за курение на балконах

За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Ruposters.ru 03:05
Политика

Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа

Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:41
Игры

В The Last of Us Part II не будет мультиплеерной составляющей

3DNews 02:28
Общество

Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления

В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС вчера в 01:45
Политика

Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм

Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Гаджеты

Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу

В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Политика

Малахов ответил на протесты МИД Киргизии из-за его передачи

РБК 07:04
Политика

На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией

Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал об опасности восстановления авиасообщения с Россией.
RT на русском 06:07
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Волейбол

Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира

Pravda.Ru 07:22
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Футбол

«Спартак» и «Ростов» проведут матч 1/8 финала Кубка России по футболу в Москве

Московский "Спартак" примет "Ростов" на домашнем стадионе в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу.
ТАСС 07:13
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о профилактике бешенства

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о бешенстве в преддверии Всемирного для борьбы с заболеванием, который ежегодно отмечается 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
Политика Сегодня 01:23
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