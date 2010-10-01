Футбол
Спорт-ЭкспрессАлексей Сафонов назвал имя самого жадного футболиста
Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о невероятных выходках защитника «Крыльев Советов» Леилтоне.
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Политика
Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Слюсарева
Интерфакс - Россия 05:02
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете
Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Политика
Украина может остаться без нового кредита МВФ
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Украина не смогли договориться о заключении новой кредитной программы.
Дума ТВ вчера в 10:10
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача Metro 2033 Redux и Everything
Акция с Metro 2033 Redux и Everything продлится до 3 октября, затем в Epic Games Store начнется раздача Minit.
Gmbox.ru 06:30
Футбол
«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова
Самый коммуникабельный российский агент Алексей Сафонов откупоривает испанское сухое, попутно радуя историями.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
Происшествия
ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом
Высшая школа экономики (ВШЭ) 25 сентября расторгла контракт с преподавателем лицея, обвиненным в растлении учениц, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.
РБК 07:56
Общество
Прокуратура признала правило «звонок для учителя» незаконным
Правила внутреннего распорядка учеников содержали положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».
MagCity74 вчера в 08:42
Происшествия
Суд арестовал российского капитана судна, севшего на мель в Швеции
Окружной суд Мальме в пятницу на две недели арестовал российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции, ему предъявлены обвинения в халатности и управлении судном в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Кино
Актер Виктор Балабанов экстренно госпитализирован
Актер Виктор Балабанов в экстренном порядке госпитализирован в одну из клиник Москвы. Об этом информирует издание РЕН ТВ.
Регион online 07:19
Футбол
Переговоры Мамаева с «Ростовом» подходят к концу
Переговоры бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева с "Ростовом" находятся в завершающей стадии, сообщает Sport24.
Газета.Ru 07:47
Происшествия
В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов
Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.
РБК 05:42
Общество
В МЧС озвучили наказание за курение на балконах
За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Ruposters.ru 03:05
Политика
Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа
Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:41
Общество
Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления
В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
Происшествия
Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей
ТАСС вчера в 01:45
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Политика
На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией
Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал об опасности восстановления авиасообщения с Россией.
RT на русском 06:07
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Pravda.Ru 07:22
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Футбол
«Спартак» и «Ростов» проведут матч 1/8 финала Кубка России по футболу в Москве
Московский "Спартак" примет "Ростов" на домашнем стадионе в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу.
ТАСС 07:13
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о профилактике бешенства
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о бешенстве в преддверии Всемирного для борьбы с заболеванием, который ежегодно отмечается 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
Политика Сегодня 01:23