Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о невероятных выходках защитника «Крыльев Советов» Леилтоне.

Алексей Сафонов назвал имя самого жадного футболиста

Происшествия Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.

Политика Украина может остаться без нового кредита МВФ Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Украина не смогли договориться о заключении новой кредитной программы.

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Игры В Epic Games Store стартовала раздача Metro 2033 Redux и Everything Акция с Metro 2033 Redux и Everything продлится до 3 октября, затем в Epic Games Store начнется раздача Minit.

Происшествия ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом Высшая школа экономики (ВШЭ) 25 сентября расторгла контракт с преподавателем лицея, обвиненным в растлении учениц, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Общество Прокуратура признала правило «звонок для учителя» незаконным Правила внутреннего распорядка учеников содержали положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».

Происшествия Суд арестовал российского капитана судна, севшего на мель в Швеции Окружной суд Мальме в пятницу на две недели арестовал российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции, ему предъявлены обвинения в халатности и управлении судном в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.

Шоу-бизнес 55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.

Кино Актер Виктор Балабанов экстренно госпитализирован Актер Виктор Балабанов в экстренном порядке госпитализирован в одну из клиник Москвы. Об этом информирует издание РЕН ТВ.

Футбол Переговоры Мамаева с «Ростовом» подходят к концу Переговоры бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева с "Ростовом" находятся в завершающей стадии, сообщает Sport24.

Происшествия В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Общество В МЧС озвучили наказание за курение на балконах За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Политика Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Общество Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.

Гаджеты Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.

Политика На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал об опасности восстановления авиасообщения с Россией.

Общество На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.