Футбол

Пятый каналПятый каналАлексей Смертин вступился за школьника с прической «а-ля Ибрагимович»

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин пригласил школьника из Сосновоборска Красноярского края Прохора Ильиных, который подвергся критике в школе за прическу в стиле форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» легендарного Златана Ибрагимовича, на матч ЦСКА — «Спартак» и встречу между сборными России и Шотландии.
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Алексей Смертин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. В июле 2009 года объявил о завершении карьеры игрока. Выступал за сборную России, в 2004-2005 годах - её капитан. С 2009 по 2011 год - депутат 5 созыва Алтайского краевого законодательного собрания. В настоящее время советник Президента «Динамо», офицер РФС по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям.
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