Футбол
Пятый каналАлексей Смертин вступился за школьника с прической «а-ля Ибрагимович»
Бывший футболист сборной России Алексей Смертин пригласил школьника из Сосновоборска Красноярского края Прохора Ильиных, который подвергся критике в школе за прическу в стиле форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» легендарного Златана Ибрагимовича, на матч ЦСКА — «Спартак» и встречу между сборными России и Шотландии.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:03, Вашингтон
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудоров объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости вчера в 03:37
Политика
В России возмутились переносом памятника маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу СССР Ивану Коневу будет демонтирован и перенесен со своего нынешнего места из района Прага-6 в другую локацию в границах чешской столицы – такое решение после шестичасовых дебатов принял районный совет большинством голосов: 33 за, 1 против и 11 воздержались.
Газета.Ru 17:10
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Кино
Зрители раскритиковали экранизацию романа «Щегол»
Экранизация романа «Щегол» американской писательницы Донны Тарт стартовала в российском прокате 12 сентября.
Политическая Экспертиза 20:42
Наука
Британские инженеры разработали парящего над водой робота
Инженеры из лондонского Имперского колледжа изобрели робота, который перемещается по принципу летучей рыбы.
Народные новости 20:15
Армия и оружие
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Война в Сирии подошла к концу, и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
Известия 20:35
Космос
Найдено место происхождения всех комет Солнечной системы
Индикатор 10 сентября в 05:32
Общество
Профсоюзы Приморья возмущены постановлением губернатора
Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 10 сентября в 23:53
Здоровье
ОНФ напишет для Севастополя программу развития паллиативной помощи
Делегация Общероссийского народного фронта проекта "Регион заботы" посетила сегодня Севастополь, чтобы провести экспертизу оказания паллиативной помощи в городе.
Новый Севастополь 10:31
Культура
Участникам «Квартета И» присвоили звание заслуженных артистов РФ
Звания заслуженных артистов РФ получили основатели театра "Квартет И" - Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов.
Российская газета 10:19
Политика
Названа дата начала работы новых апелляционных и кассационных судов
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что новые окружные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции должны начать работу с 1 октября.
Московский Комсомолец 07:04
Армия и оружие
Американский грузовой робот стал противотанковым
Американское подразделение компании QinetiQ разработала противотанковую версию своего грузового гусеничного робота Titan.
N+1 вчера в 09:31
Происшествия
В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами
В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.
РИА Новости 07:27
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа
Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.
Известия 05:27
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Киберспорт
В Dota 2 появился новый чит, позволяющий вызвать проблемы с серверами
Злоумышленники создали новый чит, при помощи которого можно вызвать неполадки у серверов Dota 2. Помимо создания проблем в своем матче, пользователи вредоносной программы также могут испортить игровую сессию друзей.
CyberSport.ru 14:31
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
Ведомости 13:34
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Политика
Трамп не назначит Помпео на должность помощника по нацбезопасности
Госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен на должность помощника президента по национальной безопасности.
Известия 19:37
Происшествия
Склад по производству упаковки горит в Биробиджане
По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение складского помещения по производству упаковки на площади около 800 квадратных метров.
Якутия 24 19:59
Культура
Павел Лобков покинет телеканал «Дождь»
Журналист Павел Лобков в конце сентября покинет редакцию «Дождя», написала в своем Facebook главный редактор телеканала Александра Перепелова.
РБК 11:24
Политика
Интерпол отреагировал на запрос России с просьбой найти Смоленкова
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) оставила без комментариев запрос МИД России с просьбой сообщить местонахождение бывшего сотрудника администрации российского президента, которого СМИ называют возможным американским шпионом, Олега Смоленкова.
Газета.Ru 14:55
Шоу-бизнес
Константин Богомолов похудел к свадьбе с Собчак на 18 килограмм
Константин Богомолов видимо серьезно подошел к вопросу женитьбы. Перед свадьбой режиссер похудел аж на 18 килограмм.
Территория новостей вчера в 08:01
Политика
В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня
В России не планируется отменять восьмичасовой рабочий день в рамках процесса отмены нормативных актов советских времен.
РБК 20:16