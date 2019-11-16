Предоставили все, что можно, комиссии, которую возглавлял бывший генпрокурор США. Все финансовые документы, все финансовые переводы. Мы провели заявочную кампанию (ЧМ-2018 – «Спорт День за Днем») честно, открыто, никакого влияния на членов исполкома не оказывали, никому не дарили никаких подарков.

Спорт день за днем

Алексей Сорокин: Россия не оказывала влияния на членов исполкома ФИФА

Спорт день за днем

Общество Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Общество Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg Билл Гейтс впервые за более чем два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg. Он сместил с первого места главу Amazon Джеффа Безоса.

Происшествия В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.

Экономика В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.

Космос Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.

Армия и оружие Украинские военные разместили в Донбассе муляжи комплексов Javelin Украинские военные устанавливают на линии соприкосновения в Донбассе «фейковые» противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой, рассказал MSNBC корреспондент The New York Times Питер Бейкер.

Политика Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.

Теннис Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Шоу-бизнес Михаил Ефремов впервые стал дедом Знаменитый актер Михаил Ефремов признался, что впервые стал дедом.

Общество В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Происшествия Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.

Происшествия Автомобиль с ребенком упал в Фонтанку и перевернулся Автомобиль упал в реку Фонтанку вечером в субботу, 16 ноября, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Общество Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Культура Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим» Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.

Происшествия В Индии потерпел крушение палубный истребитель МиГ-29К Истребитель МиГ-29К индийских ВМС упал в штате Гоа при выполнении тренировочного полета.

Общество В Испании закрыли дело против украинского олигарха Фирташа Суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также семнадцати человек, которых подозревали в отмывании денег ОПГ Семена Могилевича.

Здоровье Глобальная эпидемия суперинфекций началась Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.