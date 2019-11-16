Футбол
Спорт день за днемАлексей Сорокин: Россия не оказывала влияния на членов исполкома ФИФА
Предоставили все, что можно, комиссии, которую возглавлял бывший генпрокурор США. Все финансовые документы, все финансовые переводы. Мы провели заявочную кампанию (ЧМ-2018 – «Спорт День за Днем») честно, открыто, никакого влияния на членов исполкома не оказывали, никому не дарили никаких подарков.
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Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Нева Спорт вчера в 11:32
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
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Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg
Билл Гейтс впервые за более чем два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg. Он сместил с первого места главу Amazon Джеффа Безоса.
Москва 24 02:22
Происшествия
В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
RT на русском 09:52
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Музыка
Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на Евровидении
Вечерняя Москва вчера в 21:30
Происшествия
Соколова на следственный эксперимент привезли в бронежилете
Neva.Today вчера в 07:31
Происшествия
Генштаб ВСУ начал расследование после взрывов на арсенале в Балаклее
RT на русском вчера в 11:16
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 13 ноября в 04:24
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Известия вчера в 12:15
Происшествия
Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
Газета.Ru 08:29
Армия и оружие
Украинские военные разместили в Донбассе муляжи комплексов Javelin
Украинские военные устанавливают на линии соприкосновения в Донбассе «фейковые» противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой, рассказал MSNBC корреспондент The New York Times Питер Бейкер.
Известия вчера в 17:45
Политика
Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса
В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Теннис
Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.
РБК 09:25
Шоу-бизнес
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Знаменитый актер Михаил Ефремов признался, что впервые стал дедом.
РЕН ТВ вчера в 14:36
Общество
В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова
Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.
ТК Звезда 08:17
Происшествия
Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале
В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.
Lenta.ru 10:24
Происшествия
Автомобиль с ребенком упал в Фонтанку и перевернулся
Автомобиль упал в реку Фонтанку вечером в субботу, 16 ноября, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Мойка78 10:16
Общество
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Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
Театры
МХАТ ответил на открытое письмо с обвинением в адрес нового худрука
МХАТ ответил на обвинение нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.
Дни24 09:42
Происшествия
В Индии потерпел крушение палубный истребитель МиГ-29К
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Военное обозрение 04:51
Общество
В Испании закрыли дело против украинского олигарха Фирташа
Суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также семнадцати человек, которых подозревали в отмывании денег ОПГ Семена Могилевича.
Взгляд.ру 09:56
Здоровье
Глобальная эпидемия суперинфекций началась
Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.
Вечерний курьер 01:39
Авто
Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор
Японский автопроизводитель представил новое поколение своего бюджетного седана для рынка стран Азии.
32CARS.ru 14 ноября в 23:57