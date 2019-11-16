Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемАлексей Сорокин: Россия не оказывала влияния на членов исполкома ФИФА

Предоставили все, что можно, комиссии, которую возглавлял бывший генпрокурор США. Все финансовые документы, все финансовые переводы. Мы провели заявочную кампанию (ЧМ-2018 – «Спорт День за Днем») честно, открыто, никакого влияния на членов исполкома не оказывали, никому не дарили никаких подарков.
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