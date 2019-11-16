Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемАлексей Сорокин: Россия не оказывала влияния на членов исполкома ФИФА

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Предоставили все, что можно, комиссии, которую возглавлял бывший генпрокурор США. Все финансовые документы, все финансовые переводы. Мы провели заявочную кампанию (ЧМ-2018 – «Спорт День за Днем») честно, открыто, никакого влияния на членов исполкома не оказывали, никому не дарили никаких подарков.
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Алексей Сорокин: «Мы не влияли на членов исполкома ФИФА и не делали им дорогих подарков! Логично закрыть эту тему»

Спорт-Экспресс08:17

Сорокин — о возможном подкупе голосов перед ЧМ-2018: «Нужно закрыть тему, это никому не интересно»

Sport24.ru08:23

Алексей Сорокин: Россия не оказывала влияния на членов исполкома ФИФА

Спорт день за днем08:41
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