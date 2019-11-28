Лига чемпионов

Петербургский дневникПетербургский дневникАлексей Стрепетов: «Хватит ли зенитовцам после победы над «Лионом» сил на игру со «Спартаком»?»

Во встрече с французской командой петербуржцам удалось найти слабое место соперников, считает эксперт «ПД». По мнению бывшего игрока и тренера «Зенита», мастера спорта Алексея Стрепетова, «Лион» силен атакой, а в обороне играет не очень надежно.
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Алексей Игонин – о победе «Зенита» в ЛЧ: «Слабый «Лион»? Он больной, или его не кормили?»

Sportbox.RU08:18

Алексей Стрепетов: «Хватит ли зенитовцам после победы над «Лионом» сил на игру со «Спартаком»?»

Петербургский дневник06:23
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