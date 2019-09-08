Политика
News.ruТекслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области уверенно лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер. По данным избиркома региона, по итогам обработки 98,34% протоколов участковых избирательных комиссий, Текслер набирает 98,34% голосов.
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Облизбирком озвучил данные по выборам губернатора Челябинской области на 9 утра
Южноуральская панорама00:23
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Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости 07 сентября в 22:02
Общество
Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском вчера в 15:49
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open
Известия вчера в 22:06
Политика
Министр ВС Франции выступает за диалог с Россией
Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж намерен вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.
RT на русском 00:27
Общество
Роскачество проверило шоколадные шарики
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Армия и оружие
Силовики ВС Украины расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
Газета.Ru вчера в 21:48
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии
Матч ТВ вчера в 13:00
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
Экспресс газета вчера в 08:21
Армия и оружие
ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru вчера в 06:35
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник 07 сентября в 17:45
Политика
Анатолий Локоть остался мэром Новосибирска
После подсчета голосов Анатолий Локоть поблагодарил всех пришедших на выборы новосибирцев.
Эпиграф вчера в 22:44
Авто
Появилось первое изображение родстера Ferrari 812 Superfast
Спайдер на базе 812 Superfast станет первым серийным переднемоторным суперкаром Ferrari с открытым верхом и мотором V12.
Motor вчера в 07:59
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости вчера в 16:57
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48
Политика
Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму
REGNUM вчера в 14:59
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Футбол
Кикнадзе: недавно в «Локомотив» мог перейти один из лучших форвардов в мире
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что несколько дней назад состав команды мог пополнить один из лучших нападающих в мире.
Чемпионат вчера в 16:50
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня вчера в 10:58
Политика
Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
"Единая Россия" жахнула на этих выборах всех.
Газета.Ru 01:43
Армия и оружие
Боевой вертолет Ми-24 модернизировали до «цифрового» уровня
Боевой вертолет Ми-24 модернизирован до уровня Ми-24П-1М и стал "реально цифровым", скоро он вернется в летную часть для проведения испытаний, сообщил РИА Новости представитель концерна "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) Владимир Михеев.
РИА Новости вчера в 20:06
Политика
МИД Украины протестует против выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест по поводу проведения выборов в Крыму.
Петербургский дневник вчера в 11:43