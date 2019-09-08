Политика

News.ruNews.ruТекслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области

На выборах главы Челябинской области уверенно лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер. По данным избиркома региона, по итогам обработки 98,34% протоколов участковых избирательных комиссий, Текслер набирает 98,34% голосов.
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Оглашены предварительные результаты выборов губернатора Челябинской области

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Челябинская область выбирает губернатора

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В избиркоме рассказали, сколько процентов набрал Текслер на выборах губернатора Челябинской области

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Алексей Текслер получает поздравления с победой на выборах

Polit74.ru01:18

Избирком Челябинской области обработал 99,83% протоколов

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Политика

На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных

Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
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Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
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Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж намерен вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.
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Общество

Роскачество проверило шоколадные шарики

Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Армия и оружие

Силовики ВС Украины расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы

Газета.Ru вчера в 21:48
Политика

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Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
Автоспорт

Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце

UfacityNews.ru вчера в 13:37
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Футбол

«Ростов» разгромил сборную Сирии

Матч ТВ вчера в 13:00
Политика

Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии

Российская газета вчера в 15:48
Шоу-бизнес

Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени

Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
Экспресс газета вчера в 08:21
Армия и оружие

ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Политика

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru вчера в 06:35
Общество

Жители Великобритании обнаружили странное существо

Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
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Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье

7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник 07 сентября в 17:45
Политика

Анатолий Локоть остался мэром Новосибирска

После подсчета голосов Анатолий Локоть поблагодарил всех пришедших на выборы новосибирцев.
Эпиграф вчера в 22:44
Авто

Появилось первое изображение родстера Ferrari 812 Superfast

Спайдер на базе 812 Superfast станет первым серийным переднемоторным суперкаром Ferrari с открытым верхом и мотором V12.
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Издание Le Figaro обозначило Киев городом России

Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
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Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости вчера в 16:57
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика

В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48
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По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
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Кикнадзе: недавно в «Локомотив» мог перейти один из лучших форвардов в мире

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что несколько дней назад состав команды мог пополнить один из лучших нападающих в мире.
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Авто

Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ

Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

"Единая Россия" жахнула на этих выборах всех.
Газета.Ru 01:43
Армия и оружие

Боевой вертолет Ми-24 модернизировали до «цифрового» уровня

Боевой вертолет Ми-24 модернизирован до уровня Ми-24П-1М и стал "реально цифровым", скоро он вернется в летную часть для проведения испытаний, сообщил РИА Новости представитель концерна "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) Владимир Михеев.
РИА Новости вчера в 20:06
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МИД Украины протестует против выборов в Крыму

МИД Украины выразил протест по поводу проведения выборов в Крыму.
Петербургский дневник вчера в 11:43
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Выборы губернатора Челябинской области-2019Больше новостей по теме
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