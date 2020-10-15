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Первый областной
Первый областной

Алексей Текслер представил Владимиру Путину предложения по поддержке инвесторов в регионах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативами о поддержке инвестиционной деятельности в регионах. Свои предложения глава региона озвучил в рамках совещания Владимира Путина с членами правительства РФ.В источнике
Алексей Текслерроссийский политик
В Челябинской области пять ТОРов, по двум из них льготное время истекает в этом году и еще по двум территориям — в феврале следующего года.
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ТАСС

Челябинский губернатор предложил продлить льготы для инвесторов в ТОР

ТАСС14 октября в 10:15
Губерния (г. Челябинск)

Алексей Текслер предложил продлить на три года решение о компенсации выпадающих доходов

Губерния (г. Челябинск)14 октября в 11:48
Южноуральская панорама

Как регионам сохранить и привлечь инвестиции в период пандемии

Южноуральская панорама14 октября в 11:44
URA.Ru

Текслер выступил с предложением на совещании у Путина

URA.Ru14 октября в 11:00
КП - Челябинск

Текслер предлагает продлить срок действия инвестиционного налогового вычета

КП - Челябинск14 октября в 11:51
ФедералПресс

Текслер предложил Путину снять ограничения по организации льгот

ФедералПресс14 октября в 10:20
Первый областной

Алексей Текслер представил Владимиру Путину предложения по поддержке инвесторов в регионах

Первый областнойвчера в 01:31

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