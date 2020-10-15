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Первый областной
Первый областной

Алексей Текслер представил Владимиру Путину предложения по поддержке инвесторов в регионах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативами о поддержке инвестиционной деятельности в регионах. Свои предложения глава региона озвучил в рамках совещания Владимира Путина с членами правительства РФ.В источнике
Алексей Текслерроссийский политик
В Челябинской области пять ТОРов, по двум из них льготное время истекает в этом году и еще по двум территориям — в феврале следующего года.
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URA.Ru

Текслер продлит карантин по коронавирусу в Челябинской области

URA.Ru23:41
ТАСС

Челябинский губернатор предложил продлить льготы для инвесторов в ТОР

ТАСС14 октября в 10:15
Губерния (г. Челябинск)

Алексей Текслер предложил продлить на три года решение о компенсации выпадающих доходов

Губерния (г. Челябинск)14 октября в 11:48
Южноуральская панорама

Как регионам сохранить и привлечь инвестиции в период пандемии

Южноуральская панорама14 октября в 11:44
КП - Челябинск

Текслер предлагает продлить срок действия инвестиционного налогового вычета

КП - Челябинск14 октября в 11:51
ФедералПресс

Текслер предложил Путину снять ограничения по организации льгот

ФедералПресс14 октября в 10:20
Первый областной

Алексей Текслер представил Владимиру Путину предложения по поддержке инвесторов в регионах

Первый областнойвчера в 01:31

Кузбасский трудовой отряд СУЭК - в финале Всероссийских конкурсов фестиваля #ВместеЯрче-2020

Видеоролики кузбасского трудового отряда СУЭК стали финалистами Всероссийских конкурсов флешмобов и новой официальной песни фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020.
Кузбасский трудовой отряд СУЭК - в финале Всероссийских конкурсов фестиваля #ВместеЯрче-2020
НИА-Кузбассвчера в 07:42

Комитет Госдумы по экономике не поддержал прогноз Минэкономразвития на 2021-2023 годы

Комитет Госдумы по экономической политике выдал отрицательное заключение на разработанный и представленный в парламент Минэкономразвития прогноз социально-экономического развития РФ на 2021-2023 гг. В комитете считают, что документ не может служить базой для формирования бюджета на будущий год, так как он не учитывает уже наступившую "вторую волну" коронавируса.
Интерфакс00:34

HBO планирует выпустить сериал о космической компании Илона Маска SpaceX

Для написания сценария приглашен Даг Джанг, который хорошо известен как американским, так и российским зрителям по проектам «Банши» и «Охотники за разумом» Авторы идеи планируют снять 6-серийный мини-сериал, который расскажет о самом 49-летнем миллиардере, а также о его компании SpaceX, которая стремится покорить космические просторы.
Discover24вчера в 11:40

LeoLabs заявила о риске столкновения старого спутника со ступенью ракеты

Давно вышедший из строя советский навигационный спутник военного назначения "Космос-2004" может в пятницу столкнуться на орбите с третьей ступенью китайской ракеты "Великий поход-4C", сообщила американская компания LeoLabs.
Интерфаксвчера в 06:41

ИИ выявил особую сигнатуру львиного рыка

Исследовательская группа, работающая в WildCRU при Оксфордском университете, совместно с коллегами из Департамента компьютерных наук определила точную методику, которая делает различимыми уникальные львиные рыки.
ИнфоСМИ14 октября в 04:05

Минфин предложил взимать налог на недвижимость организаций по кадастровой стоимости

Целесообразно постепенно перейти на взимание налога на недвижимое имущество организаций по кадастровой стоимости, а не балансовой, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Парламентская газетавчера в 11:27