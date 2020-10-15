Комитет Госдумы по экономике не поддержал прогноз Минэкономразвития на 2021-2023 годы

Комитет Госдумы по экономической политике выдал отрицательное заключение на разработанный и представленный в парламент Минэкономразвития прогноз социально-экономического развития РФ на 2021-2023 гг. В комитете считают, что документ не может служить базой для формирования бюджета на будущий год, так как он не учитывает уже наступившую "вторую волну" коронавируса.