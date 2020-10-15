Алексей Текслер представил Владимиру Путину предложения по поддержке инвесторов в регионах
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативами о поддержке инвестиционной деятельности в регионах. Свои предложения глава региона озвучил в рамках совещания Владимира Путина с членами правительства РФ.В источнике
В Челябинской области пять ТОРов, по двум из них льготное время истекает в этом году и еще по двум территориям — в феврале следующего года.
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