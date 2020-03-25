Политика

Аргументы неделиАргументы неделиАлексей Текслер усилил меры по профилактике коронавируса

По распоряжению Алексея Текслера уже с 26 марта приостанавливается до особого распоряжения посещение школ, техникумов, учреждений дополнительного образования. Кроме того, должны быть закрыты ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры. В ресторанах и барах введен запрет на курение кальянов.
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Челябинский губернатор расскажет, как будет жить регион после заявления президента

Polit74.ru09:57

Алексей Текслер проведет брифинг по поводу заявления президента

Миасский рабочий10:44

Алексей Текслер усилил меры по профилактике коронавируса

Аргументы недели13:30
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Армия и оружие

Министр обороны России Сергей Шойгу летал в Сирию

Эхо Москвы 23 марта в 11:18
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
Общество

Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
РБК 13:16
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Политика

Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ 05:17
Экономика

М. Делягин: Вот вам и «удаленка» - преподавателей МГУ переводят на «голый» оклад в 16 тыс. рублей

Скажем, таксист в Москве платил за аренду машины 1500 руб. в день (сейчас эта плата, насколько можно судить, увеличивается) плюс расходы на бензин, ремонт, обычно аренду жилья, - а доходы стремительно сократились.
Свободная Пресса 06:58
Политика

Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 06:22
Хоккей

Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 11:59
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 09:57
Технологии

В приложение «Яндекс.Такси» можно будет заказывать еду

В обновленном приложении можно без труда заказать любимое блюдо из ресторана и купить все самое необходимое для себя и родных, отметили в компании.
Live24 вчера в 08:45
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Биатлон

Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество

Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Интерфакс 07:16
Киберспорт

Анонсирована онлайн‑лига ESL One Los Angeles по Dota 2

Турнирный оператор ESL представил онлайн-лигу ESL One Los Angeles по Dota 2, которая начнется 28 марта.
Матч ТВ 11:12
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Политика

Путин отменил свой визит в Петербург

Президент РФ Владимир Путин решил не лететь 25 марта в Санкт-Петербург.
Вести.Ru 12:57
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве

Газета.Ru вчера в 10:46
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
Происшествия

В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани

Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
Известия 11:19
Общество

Рошаль призвал россиян не бояться коронавируса

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль призывает не бояться коронавируса и не создавать нервозную атмосферу.
ToDay News Ufa 09:25
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Общество

Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
Известия 10:20
Происшествия

Дело историка Соколова, убившего аспирантку, поступило в суд

Mirmol.ru вчера в 13:45
Здоровье

Назван особенный механизм заражения коронавирусом

МедиаПоток 23 марта в 11:43
Политика

Правительство Украины ввело режим ЧС по всей стране

Кабинет министров Украины ввёл на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.
ИА Новороссия 09:20
Игры

Стратегия Endless Legend до 30 марта стала бесплатной в Steam

Amplitude Studios решила сделать дармовые выходные в стратегии Endless Legend. Пользователи могут поиграть в проект до 30 марта.
OAnews 13:14
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