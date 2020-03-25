Политика
Аргументы неделиАлексей Текслер усилил меры по профилактике коронавируса
По распоряжению Алексея Текслера уже с 26 марта приостанавливается до особого распоряжения посещение школ, техникумов, учреждений дополнительного образования. Кроме того, должны быть закрыты ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры. В ресторанах и барах введен запрет на курение кальянов.
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Общество
Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Общество
Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден
Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
Политика
На Украине ввели режим ЧС по всей стране сроком на 30 дней
Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней, до 24 апреля текущего года.
Происшествия
В Волгограде в суд направлено дело о поджоге дома губернатора
Уголовные дела, одним из эпизодов которых является поджог дома губернатора Волгоградской области, поступили в Краснооктябрьский районный суд Волгограда.
Политика
Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО
Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Происшествия
В Брянской области выявили второй случай коронавируса
Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Брянской области выявлен у женщины, вернувшейся из Европы и находившейся под наблюдением в изолированном боксе, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%.
Общество
Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку
Росстат зафиксировал рост цен на гречку и сахар в России в период с 17 по 23 марта. Об этом говорится в сообщении статистического ведомства.
Происшествия
В московском парке за два дня нашли несколько частей человеческих тел
В Тропаревском парке (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы) второй день подряд обнаруживают части человеческих тел.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Игры
Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса
Армия и оружие
Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale
Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Здоровье
Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса
Хлорохин врачи назвали смертельно опасным для лечения опасного вируса нового типа, данный препарат может вызвать серьезные проблемы с дыханием у заражённых вирусом пациентов.
Хоккей
Российского хоккеиста Дьякова дисквалифицировали за кокаин
Бывший защитник хоккейного клуба «Адмирал» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев.
Здоровье