Политика

Аргументы неделиАргументы неделиАлексей Текслер усилил меры по профилактике коронавируса

По распоряжению Алексея Текслера уже с 26 марта приостанавливается до особого распоряжения посещение школ, техникумов, учреждений дополнительного образования. Кроме того, должны быть закрыты ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры. В ресторанах и барах введен запрет на курение кальянов.
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Челябинский губернатор расскажет, как будет жить регион после заявления президента

Polit74.ru09:57

Алексей Текслер проведет брифинг по поводу заявления президента

Миасский рабочий10:44

Алексей Текслер усилил меры по профилактике коронавируса

Аргументы недели13:30
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Общество

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Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
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Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
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На Украине ввели режим ЧС по всей стране сроком на 30 дней

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней, до 24 апреля текущего года.
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Происшествия

В Волгограде в суд направлено дело о поджоге дома губернатора

Уголовные дела, одним из эпизодов которых является поджог дома губернатора Волгоградской области, поступили в Краснооктябрьский районный суд Волгограда.
Известия 09:33
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Суть событий 14:35
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
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Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Мой город Чебоксары 10:31
Происшествия

В Брянской области выявили второй случай коронавируса

Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Брянской области выявлен у женщины, вернувшейся из Европы и находившейся под наблюдением в изолированном боксе, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
РИА Новости 05:28
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

У петербургского кайтсерфера появились осложнения коронавируса

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Общество

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Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%.
Piter.tv 14:27
Общество

Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку

Росстат зафиксировал рост цен на гречку и сахар в России в период с 17 по 23 марта. Об этом говорится в сообщении статистического ведомства.
RT на русском 09:12
Происшествия

В московском парке за два дня нашли несколько частей человеческих тел

В Тропаревском парке (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы) второй день подряд обнаруживают части человеческих тел.
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Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

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Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 13:15
Политика

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Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ 05:17
Игры

Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса

Игромания.ру вчера в 14:24
Армия и оружие

Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale

Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Piter.tv вчера в 00:26
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru вчера в 06:07
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
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Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

Культуромания 05:28
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Здоровье

Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса

Хлорохин врачи назвали смертельно опасным для лечения опасного вируса нового типа, данный препарат может вызвать серьезные проблемы с дыханием у заражённых вирусом пациентов.
Evo-rus.com 11:51
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Российского хоккеиста Дьякова дисквалифицировали за кокаин

Бывший защитник хоккейного клуба «Адмирал» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев.
Полит.ру 14:15
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
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