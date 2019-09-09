Политика
КоммерсантъНа выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов. Явка на выборах в регионе составила 45,15%.
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В Челябинской области озвучили предварительные итоги губернаторской гонки
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В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
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Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
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Все действующие главы регионов побеждают на выборах
По предварительным результатам голосования, все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы одерживают победу на прошедших 8 сентября выборах, передает "Интерфакс".
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Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
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На довыборах в Госдуму в Хабаровском крае по итогам обработки 99,72% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев с 39,12% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.
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По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
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Женщину-кошку в новом «Бэтмене» может сыграть темнокожая актриса
Образ Женщины-Кошки в новом фильме Мэтта Ривза о «Бэтмене» может воплотить темнокожая актриса.
Культуромания вчера в 09:22
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Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский рассказал РИА Новости, что признает свой проигрыш.
РИА Новости 03:19
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
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Общество
Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
РИА Новости вчера в 16:17
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Крупный пожар в частном жилом доме в Геленджике Краснодарского края удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 16:12
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
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Происшествия
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В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
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Китайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+
Две китайские промышленные группы, связанные с государством, интересуются долей ВТБ в En+, сообщила Financial Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом переговоров.
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Андрей Назаров назначен и.о. премьер-министра Башкирии
Ранее СМИ сообщали, что Андрей Назаров — наиболее вероятный претендент на пост премьера республики.
Эхо Москвы в Уфе 01:58
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до минимума за последние 5 лет
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Свойкировский.рф вчера в 06:00
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
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Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
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В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
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В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
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Защитник сборной Испании Серхио Рамос после победы над командой Фарерских островов (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал тот факт, что сравнялся по числу игр за национальную команду с Икером Касильясом (167).
Спорт-Экспресс 00:58
Экономика
Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
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Обезьяны Старого Света используют «составную речь», но не более двух «слов» за раз
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