Политика

КоммерсантъКоммерсантъНа выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер

По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов. Явка на выборах в регионе составила 45,15%.
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